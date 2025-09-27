Πάτρα: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην Εθνική Οδό Πατρών - Αθηνών, όταν ένα σκοτεινό αυτοκίνητο κινήθηκε ανάποδα στην Πάτρα στο ρεύμα προς Ρίο, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους οδηγούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του apohxos, ο οδηγός φέρεται να μπερδεύτηκε σε διασταύρωση και στρίβοντας αριστερά κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα. Αν και οι υπόλοιποι οδηγοί τρόμαξαν, δεν υπήρξε σύγκρουση, καθώς ο οδηγός αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος του και κινήθηκε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) μέχρι να βγει από την Εθνική.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στην κάθοδο από την οδό Διοδώρου, στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή. Τοπικά μέσα επισημαίνουν ότι παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί ξανά στο ίδιο σημείο, γι’ αυτό οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προσέχουν τις σημάνσεις.