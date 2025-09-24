Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει την αδελφή του για ένα αγρόκτημα που είχαν κληρονομήσει από κοινού

Η γυναίκα προσέφυγε αμέσως στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση

Newsbomb

Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει την αδελφή του για ένα αγρόκτημα που είχαν κληρονομήσει από κοινού
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κρίθηκε σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 60χρονος, ο οποίος απείλησε την 59χρονη αδελφή του. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη ύστερα από διαμάχη για ένα αγρόκτημα που είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 59χρονη είχε νοικιάσει το κτήμα, γεγονός που πυροδότησε την οργή του 86χρονου πατέρα τους, ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα για φθορές που προκάλεσε στην περιουσία. Λίγο αργότερα, ο 60χρονος αδελφός της φέρεται να την απείλησε τηλεφωνικά με εκφράσεις όπως «θα σε σκοτώσω» και «θα σε τρυπήσω με μαχαίρι». Η γυναίκα προσέφυγε αμέσως στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το gegonotanews, η παθούσα περιέγραψε τον αδελφό της ως άτομο με βίαιη συμπεριφορά, ενώ τα λεγόμενά της επιβεβαίωσε μάρτυρας που άκουσε το τηλεφώνημα. Ο κατηγορούμενος, πρώην αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι η αδελφή του είναι «προβληματική» και ότι ο ίδιος ενήργησε για να υπερασπιστεί τον πατέρα τους.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 60χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή, ενώ του απαγόρευσε την επικοινωνία με την αδελφή του με οποιοδήποτε μέσο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο σε Λαβρόφ: «Σταματήστε το μακελειό στην Ουκρανία»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε δασκάλα σε γυμνάσιο στο Στρασβούργο

21:50LIFESTYLE

Άγιος έρωτας: Χαμός στο X με την επιστροφή της σειράς – Καραμίχος και Γκοτσόπουλος αποθεώνονται

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Έχασε τα… άχαστα και ξεκίνησε με «στραβοπάτημα»

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στο Σινά, ανησυχεί το Ισραήλ

21:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: «Κόλλησε» πάλι στο… μηδέν ο «Δικέφαλος του Βορρά»

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής κάνει 4 ώρες για να πάει από και προς το σχολείο του - «Δεν έχω δύναμη να συγκεντρωθώ»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντάλας: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην υπηρεσία μετανάστευσης – Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ρωσικό μαχητικό πέταξε πάνω από γερμανική φρεγάτα - Καταγγελία υπουργού Άμυνας

21:16ΕΛΛΑΔΑ

«Χειροπέδες» σε τέσσερα άτομα για απάτες - Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών

21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με παρεμβολές στο GPS αεροπλάνου Ισπανού υπουργού

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Άνετα κι ωραία έκανε το «2 στα 2» | Πρώτο γκολ με την «Ένωση» ο Καλοσκάμης

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Lidl Ελλάς: Τι απαντά για το πρόστιμο των 805.000 ευρώ – «Άδικο και αυθαίρετο»

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 50χρονος - Έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

20:47LIFESTYLE

Έμμα Γουότσον: Πώς το διαζύγιο των γονιών της συνδέθηκε με τη συμμετοχή της στο «Χάρι Πότερ»

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

21:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής κάνει 4 ώρες για να πάει από και προς το σχολείο του - «Δεν έχω δύναμη να συγκεντρωθώ»

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στην Αττική

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη» - Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 50χρονος - Έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

20:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Παραίτηση-βόμβα από την εκπομπή της

13:03LIFESTYLE

Ξέσπασε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είχα ποτέ κόρη; Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία»

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: «Κόλλησε» πάλι στο… μηδέν ο «Δικέφαλος του Βορρά»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντάλας: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην υπηρεσία μετανάστευσης – Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

19:14LIFESTYLE

Όλγα Κεφαλογιάννη για τον χωρισμό της από τον Μίνω Μάτσα: «Ένιωσα προδοσία»

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 36χρονος που έτρεχε με 205 χιλιόμετρα - Το βίντεο που τον «έκαψε»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

14:33LIFESTYLE

«Μια βιομηχανία που πουλάει ματαιοδοξία»: Ακραία επίθεση της Νεφέλης Μεγκ στη Σίσσυ Χρηστίδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ