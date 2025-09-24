Βόλος: Απείλησε να σκοτώσει την αδελφή του για ένα αγρόκτημα που είχαν κληρονομήσει από κοινού

Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κρίθηκε σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 60χρονος, ο οποίος απείλησε την 59χρονη αδελφή του. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη ύστερα από διαμάχη για ένα αγρόκτημα που είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 59χρονη είχε νοικιάσει το κτήμα, γεγονός που πυροδότησε την οργή του 86χρονου πατέρα τους, ο οποίος καταδικάστηκε πρόσφατα για φθορές που προκάλεσε στην περιουσία. Λίγο αργότερα, ο 60χρονος αδελφός της φέρεται να την απείλησε τηλεφωνικά με εκφράσεις όπως «θα σε σκοτώσω» και «θα σε τρυπήσω με μαχαίρι». Η γυναίκα προσέφυγε αμέσως στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το gegonotanews, η παθούσα περιέγραψε τον αδελφό της ως άτομο με βίαιη συμπεριφορά, ενώ τα λεγόμενά της επιβεβαίωσε μάρτυρας που άκουσε το τηλεφώνημα. Ο κατηγορούμενος, πρώην αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι η αδελφή του είναι «προβληματική» και ότι ο ίδιος ενήργησε για να υπερασπιστεί τον πατέρα τους.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 60χρονο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή, ενώ του απαγόρευσε την επικοινωνία με την αδελφή του με οποιοδήποτε μέσο.

Διαβάστε επίσης