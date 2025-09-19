Χανιά: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Το κατήγγειλε ο γιατρός στην αστυνομία

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία 38χρονη σημειώθηκε στα Χανιά.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η Πολωνικής καταγωγής γυναίκα μεταφέρθηκε την Τετάρτη (17/9) τραυματισμένη στο νοσοκομείο και αποκάλυψε στον γιατρό ότι έπεσε θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν σε κατάσταση μέθης.

Το περιστατικό κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ο ίδιος ο γιατρός και ο 39χρονος συνελήφθη, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία.

Διαβάστε επίσης