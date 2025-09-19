Χανιά: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας - Το κατήγγειλε ο γιατρός στην αστυνομία
38χρονη έπεσε θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία 38χρονη σημειώθηκε στα Χανιά.
Σύμφωνα με το creta24.gr, η Πολωνικής καταγωγής γυναίκα μεταφέρθηκε την Τετάρτη (17/9) τραυματισμένη στο νοσοκομείο και αποκάλυψε στον γιατρό ότι έπεσε θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της, ο οποίος ήταν σε κατάσταση μέθης.
Το περιστατικό κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ο ίδιος ο γιατρός και ο 39χρονος συνελήφθη, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σύμπλεγμα φυτειών με 5.085 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο εντόπισε η ΕΛΑΣ
11:34 ∙ LIFESTYLE
Αποχωρεί από το «Πρωινό» ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ