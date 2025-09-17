Βόλος: Το κτήμα με τις ελιές δίχασε πατέρα, γιο και κόρη - Γυαλιά καρφιά τα έκανε 86χρονος

Στα «μαχαίρια» βρίσκεται μία οικογένεια εξαιτίας ενός κτήματος με ελιές, έκτασης δύο στρεμμάτων, την οποία διεκδικούν από την κόρη, πατέρας και γιος.

Ο 86χρονος πατέρας, ο οποίος ζει στην Αγριά και ο 60χρονος γιος, ήρθαν σε ρήξη με την κόρη που ζει στην Αθήνα για το κτήμα, το οποίο της το έγραψε η μητέρα της πριν πεθάνει, όταν το μίσθωσε σε συγγενικό πρόσωπό της.

Ο ηλικιωμένος πατέρας, όταν το έμαθε πήγε στο κτήμα και προκάλεσε φθορές, με αποτέλεσμα η μισθώτρια να καλέσει την Αστυνομία και ο ηλικιωμένος να συλληφθεί και να περάσει τη νύχτα στο κρατητήριο, σύμφωνα με το magnesianews.

Επιπλέον η κόρη του κατηγορεί και τον αδελφό της για ενδοοικογενειακή απειλή, με αποτέλεσμα να καταθέσει μήνυση σε βάρος του.

Στο αυτόφωρο όπου βρέθηκαν οι 3, γυναίκα περιέγραψε πώς έγινε το περιστατικό.

Όπως είπε είχε πάει στο κτήμα με τον σύζυγο της για να ταΐσουν τις κότες και τις γάτες που βρίσκονται εκεί, βρήκαν ανοιχτή την πόρτα και τον 86χρονο να κάθεται σε μια αποθήκη που υπάρχει στην έκταση, όπου είχε προκαλέσει φθορές.

Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία. Για τις φθορές είπε ότι ο 86χρονος, που πήγε στο κτήμα με το μηχανάκι του και έναν κουβά που περιείχε μια βαριοπούλα και εργαλεία, έσπασε ένα μαρμάρινο τραπέζι αξίας 500 €, έναν μεταλλικό καναπέ αξίας 200 € και μια παλέτα με γλαστράκια και λουλούδια που είχε βάλει στον τοίχο αξίας 60 € περίπου.

Επίσης η γυναίκα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος απειλεί την ίδια και την οικογένειά του και όταν ρωτήθηκε τι πρόβλημα έχει μαζί της, απάντησε ότι του έχει κάνει εξώδικο. Επίσης, υποστήριξε ότι ο 86χρονος πατέρας της θέλει να της πάρει το κτήμα για να το δώσει στον γιό του.

Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αρνήθηκε ότι προκάλεσε φθορές στο κτήμα, είπε ότι μάζευε ξύλα επειδή έχει σόμπα για τον χειμώνα, τα έβαλε κάτω από το υπόστεγο για να μην βρέχονται και η εγκαλούσα τα πέταξε και πήγε να τα μετακινήσει. Για τα έπιπλα που η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε, είπε ότι είναι παλιά, από αυτά που μαζεύει ο Δήμος και την κατηγόρησε ότι λέει ψέματα.

Η εισαγγελέας έδρας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι το κτήμα η ιδιοκτησία του και πρότεινε την ενοχή του γιατί η πράξη έγινε, ενώ απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της υπεράσπισης περί ευτελούς αξίας της φθοράς.

Ο ηλικιωμένος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 6 μηνών για φθορές και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Στη συνέχεια στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθισε ο 60χρονος γιος του 86χρονου, μετά από μήνυση της αδελφής του – που δεν παρέστη στο Δικαστήριο – για ενδοοικογενειακή απειλή και η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου.