Τρόμος για 80χρονη στην Λαμία: Την χτύπησε ο γιος της γιατί νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του

Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία 

Newsbomb

Τρόμος για 80χρονη στην Λαμία: Την χτύπησε ο γιος της γιατί νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
Τον απόλυτο τρόμο βίωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) 80χρονη στην Λαμία, όταν για ασήμαντη αφορμή ο γιος άρχισε να τη χτυπά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ο 38χρονος τη χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι και την έσπρωξε με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να χτυπήσει περισσότερο στο κεφάλι.

Ο λόγος, με τον οποίο προσπάθησε να δικαιολογήσει την εγκληματική του πράξη ο 38χρονος, ήταν ότι η μητέρα του προσπάθησε να χτυπήσει το σκυλί του, ενώ αντίθετα εκείνη του είχε δώσει νερό και φαγητό.

Η γυναίκα κατέληξε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, με το προσωπικό να ενημερώνει την αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης την ίδια μέρα και με παραγγελία της Εισαγγελέως Υπηρεσίας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Δεν κρίθηκε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο Τμήμα και να προχωρήσει η Αυτόφωρη διαδικασία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα, για σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο είναι ανίκανο να αντισταθεί.

Τόσο η άτυχη ηλικιωμένη όσο κι ο άλλος της γιος κατέθεσαν ότι ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δυστυχώς δεν ακολουθεί την αγωγή που του έχει χορηγηθεί από γιατρούς παλαιότερα.

Το Αυτόφωρο είχε οριστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9/25), αναβλήθηκε όμως για την 1η Οκτωβρίου 2025 στις 12:00’ το μεσημέρι.

Ο 38χρονος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με τον όρο να μην πλησιάζει στα 50 μέτρα την μητέρα του.

