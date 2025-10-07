Ξυλοδαρμός στον Ωρωπό: Η στιγμή που χαστουκίζει την εν διαστάσει γυναίκα του - Βίντεο-ντοκουμέντο

Χρειάστηκε η επέμβαση διαπραγματευτή για να λήξει το περιστατικό

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Άγριος ξυλοδαρμός σημειώθηκε στον Ωρωπό. Άνδρας επιτέθηκε στον φίλο της εν διαστάσει γυναίκας του, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια τραβώντας την ίδια από τα μαλλιά την κλείδωσε μέσα στο σπίτι και ταμπουρώθηκε μαζί της. Η στιγμή απαθανατίστηκε από κάμερα και το σχετικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Αρχικά το ζευγάρι φαίνεται ότι συζητάει, όμως ξαφνικά ο άνδρας δίνει ένα δυνατό χαστούκι στην 37χρονη. Εκείνη κάνει πίσω, αλλά στη συνέχει την τραβάει προς την είσοδο του σπιτιού.

Η γυναίκα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, δίνει την δική της εκδοχή για το περιστατικό και εξηγεί τι συνέβη.

«Δεν με άγγιξε, δε με χτύπησε. Είμαστε 20 χρόνια παντρεμένοι. Μαζί έχουμε κάνει οικογένεια. Ο άντρας μου είχε νευριάσει με έναν φίλο μας, ο οποίος συνεχώς εκφράζει την ιδιαίτερη συμπάθεια του για εμένα και πήγε να τον βρει. Μετά έμαθα ότι τσακώθηκαν».

Στη συνάντηση που είχαν ο 47χρονος σύζυγος της φαίνεται να χτύπησε άγρια τον φίλο της γυναίκας του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

«Εμφανίστηκε ένας άντρας τραυματισμένος στο κεφάλι που αιμορραγούσε, στο τμήμα του Ωρωπού. Μας δήλωσε ξυλοδαρμό από άλλον άντρα», είπε ο Γιώργος Γιολδάσης, Οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Β/Α Αττικής.

Ταμπουρώθηκε με την εν διαστάσει σύζυγό του στο σπίτι

Όλα φαίνεται να άρχισαν περίπου στις 9 η ώρα το βράδυ έξω από το σπίτι της 37χρόνης. Το περιστατικό συνεχίστηκε, έβαλε την εν διαστάσει σύζυγό του μέσα στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια την πήγε στο σπίτι του.

Ο κ. Γιολδάσης πρόσθεσε: «Ενημερώθηκε και διαπραγματευτής, ο οποίος ξεκίνησε να έρχεται προς το σημείο γιατί είχαμε την ενημέρωση ότι έχει ταμπουρωθεί ο δράστης με την σύζυγό του στο σπίτι τους».

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του. Από το τηλέφωνο προσπαθούσαν να τον πείσουν να βγει έξω. Έπειτα από πολύωρη διαπραγμάτευση τον έπεισαν.

