Συνελήφθη ο άντρας που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα του – Την τρύπησε στα μάτια

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο σύζυγος της 38χρονης εγκύου που νοσηλεύεται στον «Αττικόν», έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από αυτόν με πιρούνι στο πρόσωπο και τον θώρακα.

Ο 43χρονος, που αναζητείτο στα όρια του αυτοφώρου, βρέθηκε από αστυνομικούς νωρίς το πρωί της Τετάρτης (08/10) και προσήχθη σε αστυνομικό τμήμα.

Η 38χρονη, η οποία βρίσκεται στον 3ο μήνα κύησης, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας πήγε στα επείγοντα του «Αττικόν» με αίματα σε όλο το πρόσωπο, έχοντας πληγές από πιρούνι. Ανέφερε πως της επιτέθηκε ο άντρας της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Αμέσως υπεβλήθη σε εγχείριση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ, δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί.