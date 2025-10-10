Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 90χρονος επιβάτης οχήματος - Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα ο νεαρός οδηγός

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πάρο, όπου ένας 90χρονος από την Ιταλία έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (9/10), όταν το όχημα που οδηγούσε ένας 23χρονος υπήκοος Αλβανίας συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, όλοι τους υπήκοοι Ιταλίας.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο 90χρονος επιβάτης, ενώ ο οδηγός και ο άλλος επιβάτης, 66 και 63 αντίστοιχα, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Όπως διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που έγινε δύο φορές στον 23χρονο από την Αλβανία, οδηγούσε μεθυσμένος. Επιπλέον οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν είχε άδεια και δίπλωμα οδήγησης και ζούσε παράνομα στη χώρα μας.

Ο 23χρονος συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Σύρου.

