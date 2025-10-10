Αναβιώνει σήμερα στο Εφετείο η επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης

Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας εκδικάζεται, σήμερα, η εξ αναβολής υπόθεση του δολοφόνου με το τσεκούρι, που το καλοκαίρι του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.