Ευελπίδων: Συνελήφθη γυναίκα που έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια

Η Δικαστική Αστυνομία συνέλαβε μια γυναίκα μέσα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς διαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός του κτιρίου.

Τη γυναίκα εντόπισαν δικαστικοί αστυνομικοί της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, οι οποίοι την είδαν να καπνίζει ακατέργαστη κάνναβη. Αμέσως προχώρησαν στην προσαγωγή και σύλληψή της, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ανάλογα περιστατικά δεν είναι σπάνια, καθώς η Δικαστική Αστυνομία αντιμετωπίζει συχνά υποθέσεις κατοχής ή χρήσης ναρκωτικών εντός των δικαστηρίων. Μεταξύ των ουσιών που εντοπίζονται συχνότερα είναι η ακατέργαστη κάνναβη και η κρυσταλλική αμφεταμίνη. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί και συλλήψεις για παράνομη κατοχή όπλων ή επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαιριών, πτυσσόμενων ράβδων και σιδερογροθιών.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες συνελήφθη και άτομο για το οποίο εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.