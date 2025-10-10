Εφιάλτης για 14χρονη στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος την προσέλκυσε, την κλείδωσε σπίτι του και τη βίασε

Σοκ προκαλεί μία νέα υπόθεση βιασμού ανηλίκου που καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 14χρονη ημεδαπή.

Ως δράστης για την φρικιαστική υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί ένας 34χρονος ημεδαπός, σε βάρους του οποίου έχει σχηματισθεί δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

Ο δράστης προσέλκυσε το 14χρονο κορίτσι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την προέτρεπε να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Τον περασμένο Απρίλιο, το ανήλικο κορίτσι, πήγε στο σπίτι του 34χρονου στις Συκιές προκειμένου να στον συναντήσει. Ο 34χρονος την κλείδωσε στο σπίτι του, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και στη συνέχεια την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων της έδωσε χρηματικό ποσό.

Η 14χρονη πήγε ξανά στο σπίτι του δράστη μαζί με έναν ανήλικο φίλο της, με τον 34χρονο να τους προσφέρει ποσότητα κάνναβης.

Ο 34χρονος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, καθώς σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, και χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, καθώς επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από voria.gr

Διαβάστε επίσης