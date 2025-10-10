Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 6χρονος κακοποιήθηκε σεξουαλικά σε δομή αιτούντων άσυλο

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε στο στη δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι, στη Θεσσαλονίκη ένα 6χρονο αγοράκι, καθώς κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τρεις ενήλικους ομοθενείς του.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκειται για Αφγανούς 19, 25 και 22 ετών, που, σύμφωνα με πληροφορίες, προέβησαν με τη χρήση βίας σε γενετήσια πράξη σε βάρος του ανήλικου.

Οι τρεις συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

