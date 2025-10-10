Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας -Που άλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής καθώς για άλλη μία ημέρα παρατηρείται κίνηση σε αρκετές από τις κεντρικές οδούς.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός από νωρίς και στα δύο ρεύματα από με τις σημαντικότερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στο τμήμα από το ύψος της Ιεράς Οδού έως και τη Μεταμόρφωση.

Με αργές ταχύτητες η κυκλοφορία στην Κηφισίας και τη Μεσογείων αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις πυο φτάνουν έως και τα 30 λεπτά παρατηρούνται στην Αττική Οδό. Συγκεριμένα :

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτήν την ώρα σε:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Αττική Οδός

