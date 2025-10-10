Μέχρι πότε ταξιδεύετε με τις παλιές ταυτότητες - Τι ισχύει για τις νέες και τον προσωπικό αριθμό

«Στόχος είναι ο κάθε πολίτης να χρησιμοποιεί έναν ενιαίο αριθμό αντί για πολλαπλούς, όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας, ώστε να μειωθούν τα λάθη και η γραφειοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου 

Eurokinissi
Τις νέες αστυνομικές τους ταυτότητες πρέπει να έχουν προμηθευτεί έως το καλοκαίρι του 2026 οι πολίτες διαφορετικά δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, οι υφιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες είναι ανεπαρκείς ως προς την ασφάλεια και γι' αυτό από το καλοκαίρι του 2026 δεν θα επιτρέπονται τα ταξίδια με αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με το διαβατήριό τους, ενώ συνιστάται η σταδιακή αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων με τις νέες, πιο ασφαλείς.

Τι ισχύει με τον Προσωπικό Αριθμό

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης στον Προσωπικό Αριθμό, επισημαίνοντας ότι από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους πολίτες δεν τον έχουν ήδη αποκτήσει. Όσον αφορά τον Προσωπικό Αριθμό, ο υπουργός σημείωσε ότι μέχρι σήμερα περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες τον έχουν ήδη εκδώσει. Από τις 6 Νοεμβρίου, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία θα τον λαμβάνουν αυτόματα, εφόσον δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο κάθε πολίτης να χρησιμοποιεί έναν ενιαίο αριθμό αντί για πολλαπλούς, όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή αριθμό ταυτότητας, ώστε να μειωθούν τα λάθη και η γραφειοκρατία», τόνισε ο υπουργός.

Μέχρι πότε ταξιδεύετε στην Ευρώπη με τις παλιές ταυτότητες - Τι ισχύει για τις νέες και τον προσωπικό αριθμό

