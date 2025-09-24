Νέες ταυτότητες: Οι τέσσερις περιοχές που δεν έχουν ραντεβού ούτε για... δείγμα έως τον Ιανουάριο

Μπορεί οι νέες ταυτότητες να είναι υποχρεωτικές από το 2026, όμως τα ραντεβού για την έκδοσή τους είναι δυσεύρετα. Μάλιστα, σε τέσσερις περιοχές στην Αττική, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Χρήστος Συνδρεβέλης, μιλώντας στα Παραπολιτικά, δεν υπάρχει ραντεβού τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2026.

«Η αναμονή για να κλείσει κάποιος ραντεβού διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Λειτουργούν 81 αστυνομικές υπηρεσίες με διευρυμένο ωράριο στην επικράτεια. Εκεί όπου δεν υπάρχει διευρυμένο ωράριο, η αναμονή είναι μεγαλύτερη, είναι στους τρεις με τέσσερις μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ.

Μάλιστα, σημείωσε πως το υπουργείο «φρόντισε να εκδίδονται σε όλα τα τμήματα της χώρας και όχι μόνο στον τόπο διαμονής και πλέον ο πολίτης μπορεί να κλείσει ραντεβού σε όποια αστυνομική υπηρεσία επιθυμεί», είπε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί πάνω από 1,7 εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Δυσεύρετα τα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε τέσσερις περιοχές

Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ αποκάλυψε ποια είναι τα τέσσερα αστυνομικά τμήματα, που για να κλείσει κάποιος ραντεβού για νέες ταυτότητες πρέπει να κάνει υπομονή έως τον Ιανουάριο.

«Σε Καλλιθέα, Μαρούσι, Κηφισιά και Πειραιά πράγματι είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα πριν από τον Γενάρη. Λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, η έκδοση νέων ταυτοτήτων απαιτεί πολύ μεγάλο αριθμό αστυνομικών, που δεν υπάρχουν», τόνισε ο κ. Συνδρεβέλης. «Πιστεύουμε ότι τα τμήματα που έχουν επωμιστεί αυτή τη διαδικασία θα ενισχυθούν και θα διευρυνθεί και σε άλλα τμήματα το ωράριο» προσέθεσε.