Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες πρέπει να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα βήματα για την ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.

Βήμα βήμα η ηλεκτρονική διαδικασία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού

Η διαδικασία έκδοσης αρκετά απλή καθώς με λίγα «κλικ» μπορεί όποιος διαθέτει ΑΦΜ να εκδώσει τον εν λόγω αριθμό και να τον χρησιμοποιεί σε συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει κάποιον άλλον αριθμό όπως είναι ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός ταυτότητας.

Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr και κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet εκδίδεται σε λίγα λεπτά ο «Προσωπικός Αριθμός» που αποτελείται από δύο πρώτα αλφαριθμητικά στοιχεία που επιλέγουμε οι ίδιοι, ένα τρίτο κατά σειρά ψηφίο που επιλέγει αυτόματα το σύστημα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που έχει εκδώσει η εφορία.

Ο Προσωπικός Αριθμός, όπως αναφέρεται, είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το νέο βασικό εργαλείο ταυτοποίησης και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Διαβάστε επίσης