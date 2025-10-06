Τίτλοι τέλους για το ΣΔΟΕ έπειτα από 27 χρόνια – Στην ΑΑΔΕ εντάσσονται τα μέλη του

Τέλος εποχής για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς σήμερα (06/10) ρίχνει αυλαία τυπικά και ουσιαστικά.

Όλες οι υπηρεσίες, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό του ΣΔΟΕ εντάσσονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σηματοδοτώντας τη δημιουργία μίας ενιαίας φοροελεγκτικής αρχής.

Η διαδικασία μεταφοράς, που αρχίζει σήμερα, αφορά όχι μόνο τη διοικητική ένταξη αλλά και τη φυσική μετακίνηση φακέλων, εξοπλισμού και αρχείων από τα γραφεία της Πειραιώς, όπου στεγαζόταν το ΣΔΟΕ, προς τα κεντρικά της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση προβλέπει ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΣΔΟΕ μεταφέρονται στο πληροφοριακό σύστημα Elenxis της Αρχής, με τους ίδιους χειριστές να παραμένουν υπεύθυνοι για την ολοκλήρωσή τους, ανεξάρτητα από το πού θα ενταχθούν οργανικά στο νέο σχήμα.

Το ίδιο ισχύει και για τις δικαστικές εκκρεμότητες: Όλες οι δίκες που αφορούν υποθέσεις του ΣΔΟΕ θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή ή επανεκκίνηση διαδικασίας, ενώ οι αποφάσεις θα ισχύουν έναντι της ΑΑΔΕ. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχεια των ελέγχων και η μη απώλεια υποθέσεων που βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

Το έμψυχο δυναμικό του ΣΔΟΕ, συνολικά 365 υπάλληλοι, μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με διατήρηση της θέσης και της εργασιακής τους σχέσης έως το τέλος του 2025. Μέχρι τότε, δεν θα συμμετέχουν σε διαδικασίες μετακίνησης, εκτός εάν προκύψουν επείγουσες ανάγκες.

Οι υπάλληλοι που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, καλούνται να υποβάλλουν έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 αναφορά προϋπηρεσίας με περιγραφή των υποθέσεων που χειρίστηκαν από το 2022 έως σήμερα, προκειμένου να καταγραφεί πλήρως η εμπειρία τους στο νέο οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλοι οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι θα ενταχθούν στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα καταταγούν προσωρινά ως «Ελεγκτές Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος», με προϋπόθεση να πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και τις δεξιότητες που προβλέπει η Αρχή.

Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί μέσα στο α’ εξάμηνο του 2026, ενώ στο ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθεί και η πλήρης οργανωτική ενοποίηση.

Παράλληλα, στην ΑΑΔΕ μεταφέρονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα κατασχεμένα είδη, τα πάσης φύσεως δικαιώματα και αξιώσεις, καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε το ΣΔΟΕ για τις επιχειρησιακές του δράσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ανεξάρτητη Αρχή αναλαμβάνει πλέον πλήρως τη διαχείριση και εκτέλεση όλων των ελέγχων που μέχρι σήμερα αποτελούσαν πεδίο ευθύνης του ΣΔΟΕ.

Οι τελευταίες υποθέσεις που είχε δημοσιοποιήσει το ΣΔΟΕ πριν από τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ αφορούσαν τη σύλληψη δύο ημεδαπών για εισαγωγή 12,5 κιλών ακατέργαστης κάνναβης και τον εντοπισμό 56 κιλών κοκαΐνης κρυμμένων σε κοντέινερ με γαρίδες από το Εκουαδόρ – ενδεικτικές της επιχειρησιακής δράσης που διατηρούσε το Σώμα, παρά τη συρρίκνωση των τελευταίων ετών.

Το ΣΔΟΕ, που ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου 1997, μετονομάστηκε το 2005 σε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ) και το 2010 επανήλθε στο ιστορικό του όνομα, υπήρξε για δεκαετίες ο πλέον αναγνωρίσιμος φοροελεγκτικός μηχανισμός της χώρας.