Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (10/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
10/10/2025 6:30:00 πμ
10/10/2025 4:30:00 μμ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ - ΣΜΗΝ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΜΦΕΙΑΣ - ΣΙΠΥΛΟΥ
450
Κατασκευές
10/10/2025 6:30:00 πμ
10/10/2025 5:30:00 μμ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΡΟΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ
444
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ ΝΟ 63 - 65 - 67 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΝΟ 13 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ
1250
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 10:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΕΡΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΣΤ.ΣΑΡΑΦΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤ.ΣΑΡΑΦΗ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜ.ΓΛΗΝΟΥ έως κάθετο: ΣΤ.ΣΑΡΑΦΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Δ.ΓΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΔΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ απο κάθετο: ΣΑΡΑΦΗ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1263
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 10:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ.ΑΛΕΞ.ΠΑΠΑΓΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΕΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1263
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1061
Λειτουργία
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 11:00:00 πμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
448
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΤΙΜΟΘΕΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1116
Λειτουργία
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
783
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1118
Λειτουργία
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΖΑΧΟΥ έως κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1117
Λειτουργία
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
447
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΙΑΣ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΟΠΗΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΚΟΚΚΕΡΕΛ έως κάθετο: ΛΕΩΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ απο κάθετο: ΩΡΟΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΑΝΥΜΗΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΠΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΚΑΣΙΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1148
Λειτουργία
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ.
777
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 1:00:00 μμ
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ.
781
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 1:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ/ΚΑΤΣΩΝΗ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΙ Ι.ΚΥΡΑΣΤΑ.
785
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΑ απο κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ έως κάθετο: ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΑ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΤΖΑΒΕΛΑ ΝΟ 25 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟ 7 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 6 έως κάθετο: ΝΟ 8 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 3:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ 8 + 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ 68 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - ΑΓ.ΦΩΤΕΙΝΗΣ - ΕΛΠΙΔΟΣ - ΘΕΜΙΔΟΣ - ΡΕΑΣ - ΣΑΜΟΥ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΝΑΪΑΔΩΝ - ΝΥΜΦΩΝ - ΝΗΡΕΩΣ - ΔΡΥΑΔΩΝ - ΤΡΙΤΩΝΟΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
257
Λειτουργία
10/10/2025 8:00:00 πμ
10/10/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κ. ΠΑΛΑΜΑ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΛΕΩΝΙΔΟΥ - ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΕΡΜΟΥ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
446
Κατασκευές
10/10/2025 8:30:00 πμ
10/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΝΟ 15 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
1248
Κατασκευές
10/10/2025 9:00:00 πμ
10/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 9 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΝΟ 18 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
1249
Κατασκευές
10/10/2025 9:00:00 πμ
10/10/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ απο κάθετο: ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ΝΟ 18 από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ
1251
Κατασκευές
10/10/2025 12:00:00 μμ
10/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
780
Κατασκευές
10/10/2025 12:00:00 μμ
10/10/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ.
782
Κατασκευές
10/10/2025 1:00:00 μμ
10/10/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΡΤΣΈΤΗ.
779
Κατασκευές
10/10/2025 4:00:00 μμ
10/10/2025 6:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΑΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΟΥΚΑ ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
Συντήρηση
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος