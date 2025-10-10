Νέα Σμύρνη: 28χρονη έτρεξε να σωθεί στο μπάνιο - Ο σύντροφός της την απείλησε με μαχαίρι

Ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, στη Νέα Σμύρνη, όπου μια 28χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της, 32 ετών, τη χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο και στη συνέχεια την απείλησε με κουζινομάχαιρο.



Σύμφωνα με την καταγγελία, το ζευγάρι είχε έντονο καβγά μέσα στο σπίτι τους, με τον άνδρα να ξεσπά βίαια πάνω στη γυναίκα και να τη χαστουκίζει ασταμάτητα με δύναμη, ενώ πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και άρχισε να της φωνάζει "Θα σε σκοτώσω".



Τρομοκρατημένη εκείνη έτρεξε να σωθεί και κλειδώθηκε στο μπάνιο, ακούγοντας λίγο αργότερα τον σύντροφό της να πετά κάτω το μαχαίρι.



Η 28χρονη κατάφερε να στείλει μήνυμα σε φίλο της, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Εκείνος κάλεσε αμέσως το 100, και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο.

Ο 32χρονος συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια στον εισαγγελέα. Ο ίδιος ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι: «Ουδεμία πράξη σωματικής βίας ή απειλής τελέστηκε από εμένα. Τα περιστατικά, όπως αναφέρονται στη δικογραφία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα»



Ο δικηγόρος του, Βαγγέλης Τρουμπετάρης, μιλώντας στο Newsbomb, τόνισε πως: «Δυστυχώς, οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν σημεία των καιρών και απαιτούν αυξημένη προστασία των πραγματικών θυμάτων. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου γίνεται κατάχρηση της νομικής προστασίας, με αποτέλεσμα να πλήττεται άδικα η φήμη και η υπόσταση ανθρώπων που δεν έχουν τελέσει αξιόποινες πράξεις».



Μετά την απολογία του, ο 32χρονος αφέθηκε ελεύθερος, με τον όρο να μην προσεγγίζει ή επικοινωνεί με το φερόμενο θύμα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η εικόνα της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα είναι σοκαριστική:

100 καταγγελίες κάθε βράδυ σε όλη τη χώρα,

80 με 85 μόνο στην Αθήνα,

100.000 καταγγελίες μέσα σε έναν χρόνο μόνο πέρυσι

20.000 συλλήψεις,

και έως 3.000 προφυλακίσεις.

Η υπόθεση της Νέας Σμύρνης έρχεται να προστεθεί σε μια μαύρη λίστα περιστατικών που δείχνουν πως η βία πίσω από κλειστές πόρτες παραμένει μια καθημερινή πραγματικότητα για εκατοντάδες γυναίκες.

Οι Αρχές καλούν τα θύματα να μην σιωπούν και να απευθύνονται αμέσως στις γραμμές βοήθειας και την αστυνομία.

