Απεργία 14 Οκτωβρίου: Ποιοι θα βγουν στους δρόμους για το εργατικό νομοσχέδιο- Τα αιτήματά τους

Σε απεργιακό κλοιό θα μπει η χώρα την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αλλά και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας κήρυξαν 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00, στο Σύνταγμα.

Τι ζητά η ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως αποφάσισε την ερχόμενη Τρίτη να προχωρήσει σε 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

«- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

- Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

- Κατάργηση της εισφοράς 2%.

- Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

- Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου».

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Αντιδράσεις από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός πέρα από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ήδη έχουν συνεδριάσει και έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στην απεργία τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Πάτρας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου και Βόρειας Δωδεκανήσου καθώς και οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος και Λογιστών.

Συμμετοχή και από τους λιμενεργάτες

Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν και οι λιμενεργάτες, καθώς το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ κάλεσε τα μέλη του σε «απεργιακή απάντηση στο «έκτρωμα» της κυβέρνησης και των εργοδοτών», αλλά και στη συνεχή κοροϊδία για τα ένσημά τους.

«Κλείδωσε» η συμμετοχή δασκάλων και καθηγητών

Έτοιμη να αντιδράσει και η εκπαιδευτική κοινότητα για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στο ωράριο και την προστασία των εργαζομένων. ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της Τρίτης (14/10).

Δάσκαλοι και καθηγητές όπως και στην προηγούμενη απεργία της 1ης Οκτώβρη αναμένεται να δώσουν ηχηρό «παρών» κάτω από την ομπρέλα της ΑΔΕΔΥ στην κινητοποίηση και στο συλλαλητήριο αντιδρώντας στις προωθούμενες αλλαγές του νομοσχέδιου που φέρνουν τα πάνω κάτω στο εργασιακό πεδίο. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να διατηρηθεί το 8ωρο, να μην υπονομευθεί η προστασία των εργαζομένων και να εξασφαλιστεί η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής.

Τι θα συμβεί στα σχολεία την μέρα της απεργίας

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία της 14ης Οκτώβρη σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται με κλειστά σχολεία και διακοπή μαθημάτων. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αλλά οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί απεργούν θα παραμείνουν κενές. Σε περίπτωση που τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα από τη σχολική αίθουσα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ολοήμερα προγράμματα, όπου η απουσία του υπεύθυνου μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τα σχολεία για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των παιδιών.