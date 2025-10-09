Εικοσιτετράωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στις 11:00, αποφάσισε το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίασή του, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί την απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή του «στο 13ωρο» και στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Επίσης, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας διεκδικεί Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών και μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

