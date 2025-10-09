Σκάνδαλο(;) στη Θεσσαλία: Δήμαρχος έψαχνε σακ βουαγιάζ με €40.000 που ξέχασε σε αίθουσα συσκέψεων

Πρωτοφανές περιστατικό σε σύσκεψη στο δήμο Τρικκαίων - Συνεργάτης δημάρχου επέστρεψε στην αίθουσα συσκέψεων για να παραλάβει σακ βουαγιάζ που είχε ξεχάσει δήμαρχος

Σκάνδαλο(;) στη Θεσσαλία: Δήμαρχος έψαχνε σακ βουαγιάζ με €40.000 που ξέχασε σε αίθουσα συσκέψεων

Μεγάλες σκοτούρες και πολλή δουλειά πρέπει να έχουν εκεί στην περιοχή της Θεσσαλίας οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η ιστορία που μου μετέφερε η «γάτα» και η οποία πραγματικά με έκανε να ανησυχήσω για την ταλαιπωρία που περνά δήμαρχος ωραιότατης και τουριστικής περιοχής.

Πριν μερικές μέρες μαζεύτηκαν λοιπόν οι δήμαρχοι της Θεσσαλίας σε μία αίθουσα στον Δήμο Τρικκαίων για να συζητήσουν για το μέλλον εις ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Το παρασκήνιο εδώ, όπως μου λέει η «γάτα», ήταν έντονο καθώς με μία, επιτρέψτε μου, ολίγον... αδιανόητη απόφαση ο φορέας ο οποίος λειτουργούσε και ήταν και κερδοφόρος, άλλαξε δομή.

Στον φορέα, δηλαδή, που διαχειριζόταν τα απορρίμματα των Τρικάλων και της Καρδίτσας αποφασίστηκε να μπουν και η Λάρισα και ο Βόλος και μάλιστα η διοίκηση πέρασε στα χέρια της Λάρισας.

Η απόφαση αυτή θα κριθεί στο μέλλον αν και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από αρμόδιους φορείς που κάνουν λόγο για έντονο… παρασκήνιο που προηγήθηκε αυτής της απόφασης.

Τελείωσε, λοιπόν, η σύσκεψη, μπήκαν οι άνθρωποι να συμμαζέψουν το χώρο και βρήκαν ένα σακ βουαγιάζ να τους περιμένει ανάμεσα στα καθίσματα. Η υπάλληλος που άνοιξε την τσάντα κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό καθώς ήταν γεμάτη με χαρτονομίσματα!

Όπως όφειλε, και μπράβο της, ενημέρωσε τον προϊστάμενό της στο δήμο, φώναξε συναδέλφους της, μπήκαν όλοι μαζί κάτω από μία κάμερα ασφαλείας για να υπάρχουν και οι σχετικές αποδείξεις και… άρχισαν το μέτρημα. 40.000 ευρώ παρακαλώ σε χαρτονομίσματα μεταξύ άλλων και των 500 ευρώ που δεν τα βρίσκεις καθόλου εύκολα ήταν το περιεχόμενο του σακ βουαγιάζ!

Και εκεί που κάθονταν όλοι και σκέπτονταν τι να κάνουν, εμφανίστηκε ιδρωμένος και κατακόκκινος στενότατος συνεργάτης δημάρχου να παραλάβει την τσάντα και τα χρήματα που είχε ξεχάσει!

Ο συνεργάτης που... μάζεψε το ξεχασμένο σακ βουαγιάζ ενημέρωσε και τον δήμαρχο που προφανώς αγωνιούσε για την θετική έκβαση της ιστορίας και αναχώρησε με τα χρήματα.

Εμένα δεν μου πέρασε τίποτα... κακό από το μυαλό και η σκέψη μου είναι στον δήμαρχο που έχει τόσες σκοτούρες ο άνθρωπος που ξεχνά μία τσάντα με τόσα χρήματα. Μπορεί να είχε να πάει και στο σούπερ μάρκετ μετά, ποτέ δεν ξέρεις…

