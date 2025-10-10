Γιατί ο Δρομέας του Κώστα Βαρώτσου φωτίστηκε ροζ

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, ο Δρομέας του Κώστα Βαρώτσου φωτίστηκε ροζ, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης προς όλους.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο δράσεων που στοχεύουν στην ενημέρωση και στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Ο εμβληματικός γυάλινος γλύπτης στην πλατεία της Μεγάλης του Γένους Σχολής, απέκτησε το χαρακτηριστικό ροζ φως, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της φροντίδας της υγείας.

Ποιος είναι ο Δρομέας

Ο Δρομέας είναι το εμβληματικό γλυπτό του Έλληνα καλλιτέχνη Κώστα Βαρώτσου, κατασκευασμένο το 1988. Φτιαγμένος αποκλειστικά από στοιβαγμένα κομμάτια γυαλιού και σιδήρου, ο Δρομέας δίνει την αίσθηση της κίνησης και της ταχύτητας, συμβολίζοντας τον σύγχρονο άνθρωπο που τρέχει αδιάκοπα προς το μέλλον.

Αρχικά βρισκόταν στην Ομόνοια, αλλά το 1994 μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση, απέναντι από το ξενοδοχείο Hilton, για λόγους ασφάλειας και καλύτερης προβολής. Έκτοτε, έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα δημόσιας τέχνης της Αθήνας, αγαπητό σύμβολο της πόλης και σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.