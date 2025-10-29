Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή

Μια ηλικιωμένη επιβάτης κρουαζιέρας, η οποία μόλις είχε ξεκινήσει μια 60ήμερη πολυτελή περιήγηση στην Αυστραλία, βρέθηκε νεκρή αφού την άφησαν πίσω σε ένα τροπικό νησί. Η επιβάτης, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, δηλώθηκε ως αγνοούμενη στις αρχές το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένας έλεγχος στο κρουαζιερόπλοιο Coral Adventurer επιβεβαίωσε ότι δεν επέβαινε σε αυτό.

Το πλοίο είχε δέσει νωρίτερα το Σάββατο στο Lizard Island, ένα θέρετρο περίπου 30 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών του Κουίνσλαντ, γνωστό για τη φυσική ομορφιά και τα πολυτελή καταλύματά του. Η αστυνομία του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσε ότι το σώμα της γυναίκας -που ήταν περίπου 80 ετών- βρέθηκε στο Lizard Island την Κυριακή και περιέγραψε τον θάνατό της ως «ξαφνικό και μη ύποπτο».

Δεν είναι όμως σαφές πότε πέθανε, ούτε γιατί κανείς δεν πρόσεξε ότι δεν βρισκόταν στο πλοίο όταν αυτό αναχώρησε από το νησί Lizard. Η Αυστραλιανή Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας (AMSA) δήλωσε ότι η έρευνά της θα περιλαμβάνει «τις περιστάσεις γύρω από τις οποίες η επιβάτης μπορεί να μην είχε καταγραφεί κατά την επιβίβαση». Τα αρχεία δείχνουν ότι το Coral Adventurer, με χωρητικότητα 120 επιβατών και 46 ατόμων πληρώματος, είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Cairns μόλις μια μέρα νωρίτερα, στις 24 Οκτωβρίου.

Το νησί Lizard ήταν μια από τις πρώτες στάσεις της κρουαζιέρας αξίας 50.000 δολαρίων που μεταφέρει επιβάτες σε όλη τη χώρα, μέσω του βόρειου άκρου του Cape York, προς τις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας. Η εταιρεία κρουαζιέρας Coral Expeditions διαφημίζει το νησί Lizard ως ένα μέρος όπου οι επιβάτες μπορούν να κολυμπήσουν, να κάνουν καταδύσεις με αναπνευστήρα ή να κάνουν πεζοπορία στο "Cook's Look" για πανοραμική θέα.

Δεν είναι σαφές εάν η ηλικιωμένη γυναίκα συμμετείχε σε κάποια διαφημιζόμενη δραστηριότητα ενώ βρισκόταν στο νησί. Η εταιρεία λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και προσφέρει κρουαζιέρες σε όλη την Αυστραλία και πέρα ​​από αυτήν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coral Expeditions, Mark Fifield, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ξεκίνησε έρευνα «σε ξηρά και θάλασσα» αφότου το πλήρωμα ανακάλυψε ότι η γυναίκα αγνοούνταν.

Η AMSA δήλωσε ότι ξεκίνησε την έρευνα με την Αστυνομία του Κουίνσλαντ αφότου ο καπετάνιος του πλοίου ανέφερε την αγνοούμενη γυναίκα στις αρχές στις 9 μ.μ. το Σάββατο. Η Αστυνομία του Κουίνσλαντ δήλωσε ότι η γυναίκα δηλώθηκε αγνοούμενη «αφού δεν επιβιβάστηκε σε πλοίο στα ύδατα ανοιχτά του Κουίνσλαντ νωρίτερα το Σάββατο».

Το πλήρωμα θα ανακριθεί όταν το πλοίο δέσει στο Ντάργουιν. Το πρόγραμμα του λιμανιού δείχνει ότι αναμένεται να φτάσει στις 2 Νοεμβρίου. Ο Fifield, από την Coral Expeditions, δήλωσε ότι η εταιρεία «λυπάται βαθιά που συνέβη αυτό». «Η ομάδα της Coral έχει έρθει σε επαφή με την οικογένεια της γυναίκας και θα συνεχίσουμε να τους προσφέρουμε υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία».

Διαβάστε επίσης