Αυστραλία: Οι αρρωστημένες θεωρίες της τεχνητής νοημοσύνης για την εξαφάνιση του 4χρονου Γκας

Η χρήση της ΑΙ σε υποθέσεις ζωής και θανάτου μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αυστραλία: Οι αρρωστημένες θεωρίες της τεχνητής νοημοσύνης για την εξαφάνιση του 4χρονου Γκας

H fake φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που πυροδότησε σειρά θεωριών

Ο 4χρονος August 'Gus' Lamont εξαφανίστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από το σπίτι των παππούδων του στην αυστραλιανή ενδοχώρα, και παρά την εκτεταμένη έρευνα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της χώρας με τη συμμετοχή και του στρατού, δεν βρέθηκε παρά μόνο ένα αποτύπωμά του στο χώμα.

Στις 3 Οκτωβρίου, η αστυνομία ανακοίνωσε τον περιορισμό ερευνών, εικάζοντας ότι το αγοράκι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει ολομόναχο.

Ωστόσο, τώρα οι έρευνες ξαναρχίζουν για τον μικρό Γκας, που χάθηκε από τη φάρμα των παππούδων στην κοντά στη Γιούντα, πυροδοτώντας ένα κύμα θεωριών συνωμοσιών και κρυμμένων σκοτεινών μυστικών της οικογένειας.

Η πορεία των ερευνών, όμως επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την παραπληροφόρηση, που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη σε μία τόσο κρίσιμη κατάσταση που αφορά στη ζωή ενός 4χρονου παιδιού.

Μία από τις ψεύτικες ενημερώσεις, η οποία κοινοποιήθηκε περίπου 24.000 φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίστηκε ότι αυτόπτες μάρτυρες είχαν δει ένα αγόρι να ταιριάζει με την περιγραφή του Γκας με έναν άνδρα.

Μαζί με τον ισχυρισμό υπήρχε μια εικόνα που δημιουργήθηκε από AI που έδειχνε τον «άγνωστο άνδρα» να κρατά τον Γκας καθώς τον έβαζε σε ένα όχημα.

H fake φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που πυροδότησε σειρά θεωριών

«Ένας αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι είδε ένα αγόρι που ταιριάζει με την περιγραφή του Γκας με έναν άγνωστο άνδρα σε ένα αυτοκίνητο περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Γιούντα», έγραφε η ανάρτηση.

Η ειδικός στους αγνοούμενους, Δρ Sarah Wayland, εξήγησε στο The Advertiser ότι η τεχνολογία προσθέτει μια νέα διάσταση στις πληροφορίες για τους αγνοούμενους, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργεί ένα πρόσθετο επίπεδο που θολώνει τα όρια μεταξύ αξιόπιστων και μη αξιόπιστων πληροφοριών.

Η Δρ Wayland πρόσθεσε ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη μερικές φορές γίνεται εύκολα πιστευτό ως πραγματικό και προειδοποίησε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επαληθεύσουν τις πληροφορίες πριν τις μοιραστούν στο διαδίκτυο.

Η fake φωτογραφία έρχεται αφότου σε ορισμένους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δόθηκαν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την εξαφάνιση του Γκας ενώ χρησιμοποιούσαν την αναζήτηση AI.

Μια σύνοψη αναζήτησης Meta AI ισχυρίστηκε ότι ο Γκας «βρέθηκε ζωντανός μετά από μια τεράστια επιχείρηση αναζήτησης στην περιοχή της Νότιας Αυστραλίας».

Ένα άλλο αποτέλεσμα παρείχε πληροφορίες από τον ιστότοπο της αστυνομίας της Νότιας Αυστραλίας και ένα διαδικτυακό άρθρο ειδήσεων, το οποίο εξηγούσε ότι ο Γκας εξακολουθούσε να αγνοείται παρά την προσπάθεια αναζήτησης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νότιας Αυστραλίας προέτρεψε όποιον αναζητά πληροφορίες σχετικά με αγνοούμενους, γεγονότα έκτακτης ανάγκης ή έρευνες να επισκεφτεί επίσημους ιστότοπους ή αξιόπιστες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια άλλη θεωρία ισχυρίστηκε ότι τα αγαπημένα πρόσωπα του Γκας είναι υπεύθυνα για βρώμικο παιχνίδι.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο Γκας περιπλανήθηκε και δεν τον αντιλήφθηκε κάποιος καθώς η περιοχή είναι απομονωμένη. Από την πλευρά τους, οι ντόπιοι πιστεύουν ότι το τετράχρονο παιδί μπορεί να έπεσε σε ένα εγκαταλελειμμένο και χωρίς σήμανση ορυχείο ή πηγάδι, από τα πολλά που υπάρχουν στην περιοχή.

