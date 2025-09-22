Ανατροπή με τον πεντάχρονο Ντόριαν: «Δεν τον απήγαγα, ποτέ δεν εξαφανιστήκαμε», λέει η μητέρα του

Με επιστολή προς το Newsbomb.gr, η μητέρα του πεντάχρονου Ντόριαν για τον οποίο είχε εκδοθεί Amber Alert που αφορούσε την αρπαγή του στις 10 Σεπτεμβρίου, ξεκαθαρίζει ότι «δεν απήγαγα ποτέ τον γιο μου, ο γιος μου βρισκόταν μαζί μου στην Αθήνα, εν γνώσει του πατέρα του».

Ο εισαγγελέας Βόλου διέταξε την άμεση απενεργοποίηση του Amber Alert.

Μάλιστα, η γυναίκα ενημερώνει ότι ο μικρός φοιτούσε κανονικά στο νηπιαγωγείο του από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενημερώνοντας καθημερινά και τον πατέρα του.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η διεύθυνση στην οποία διέμενε με το παιδί, ήταν γνωστή στον πατέρα του.

Ακόμη, ισχυρίζεται ότι όλα άρχισαν αφού υπέβαλε μήνυση εις βάρος του άνδρα, ο οποίος αντέδρασε, κατά τους ισχυρισμούς της, με «συμπεριφορές εκφοβισμού».

«Το Amber Alert που ενεργοποιήθηκε από τον πατέρα, βασίστηκε λοιπόν σε ψευδείς δηλώσεις», προσέθεσε.

Ολόκληρη η επιστολή της μητέρας του πεντάχρονου Ντόριαν:

Δεν απήγαγα ποτέ τον γιο μου. Πάντα ενήργησα προς το συμφέρον του παιδιού. Ο Ντόριαν βρισκόταν μαζί μου στην Αθήνα, εν γνώσει του πατέρα του, φοίτησε κανονικά από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, στις 11 Σεπτεμβρίου, στο νηπιαγωγείο και η επικοινωνία με τον πατέρα του διατηρούνταν συνεχώς: Του έστελνα καθημερινά νέα, φωτογραφίες, και ενθάρρυνα τις τηλεφωνικές κλήσεις κάθε φορά που το παιδί το δεχόταν. Ποτέ δεν εξαφανιστήκαμε. Η διεύθυνσή μας είναι γνωστή στον πατέρα του παιδιού.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, ο Ντόριαν μού εκμυστηρεύτηκε ανησυχητικά γεγονότα. Αμέσως υπέβαλα μήνυση και ενημέρωσα τον εισαγγελέα Αθηνών. Όταν ο πατέρας του παιδιού το έμαθε, άρχισε τις συμπεριφορές εκφοβισμού: Καθημερινά επιθετικά και απειλητικά μηνύματα, ακόμη και προσπάθεια πίεσης στο σχολείο της Αθήνας, όπου είναι εγγεγραμμένος ο γιος μας. Από τον Ιούλιο του 2025, είχα ήδη καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να ζητήσω επίσημα την επιμέλεια.

Θέλω να ξεκαθαρίσω: Δεν απήγαγα, δεν εξαφανίστηκα, πάντα ήμουν στη διεύθυνση που γνωρίζει ο ίδιος. Η δικηγόρος μου ζήτησε επίσημα την ανάκληση του Amber Alert από τον εισαγγελέα Βόλου και πράγματι ανακλήθηκε. Καθ’ όλη αυτήν την περίοδο, τόσο εγώ όσο και η δικηγόρος μου είχαμε καθημερινή επικοινωνία με το «100», τον εισαγγελέα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ασφάλεια Βόλου.

Το Amber Alert που ενεργοποιήθηκε από τον πατέρα βασίστηκε, λοιπόν, σε ψευδείς δηλώσεις. Ύστερα από προσεκτική εξέταση του φακέλου, ο εισαγγελέας του Βόλου διέταξε την άμεση απενεργοποίησή του.

Ο πατέρας του παιδιού έκανε όλα αυτά για να αποπροσανατολίσει τη δικαιοσύνη από τη μήνυση που κατέθεσα εις βάρος του, αλλά και για να τα χρησιμοποιήσει στα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν.

Σήμερα, ο Ντόριαν είναι υγιής και χαρούμενος κοντά μου. Δεν προσπάθησα ποτέ να στερήσω τον γιο μου από τον πατέρα του, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία που εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να παραμείνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον που μόνο εγώ μπορώ να εξασφαλίσω πλέον.