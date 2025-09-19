Χαμόγελο του Παιδιού: Βρέθηκε ο 5χρονος που άρπαξε η μητέρα του στην Αθήνα

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του ανήλικου Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (όνομα) Μπάρδα Σενκ (επώνυμο). Την αρπαγή του πεντάχρονου από τη μητέρα του σε περιοχή της Αθήνας είχε ανακοινώσει χθες (18.09.2025) το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Με νέα ανακοίνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει την Παρασκευή (19.09.2025) ότι το μικρό αγόρι εντοπίστηκε μαζί με τη μητέρα του στην περιοχή της πρωτεύουσας και είναι καλά στην υγεία του.

Συγκεκριμένα, η μητέρα επικοινώνησε με τις Αστυνομικές Αρχές, γνωστοποιώντας την τοποθεσία τους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου η γυναίκα άρπαξε τον Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (όνομα) Μπάρδα Σενκ (επώνυμο) και το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.