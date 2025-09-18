Αθήνα: Συναγερμός για την αρπαγή 5χρονου από την μητέρα του
Γονική αρπαγή ανήλικου από την Αθήνα
Συναγερμό σήμανε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την αρπαγή 5χρονου από τη μητέρα του στην Αθήνα.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του:
Στις 10/09/2025 η μητέρα προέβη σε αρπαγή του ανήλικου Μπάρδα Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (ον.), 5 ετών, από την περιοχή της Αθήνας και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Μπάρδας Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ, 5 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά .Έχει ύψος 1 μ. και 19 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
