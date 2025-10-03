Αυστραλία: «Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο - Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει

Η εξαφάνιση του 4χρονου Gus Lamont το περασμένο Σάββατο, από το σπίτι των παππούδων του, σε μία απομακρυσμένη περιοχή της Αυστραλίας, στα βορειοανατολικά της Αδελαΐδας, πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες, με τη συμμετοχή και του Στρατού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, η έρευνα μειώνεται και παραδίδεται πλέον στη Μονάδα Αγνοουμένων, αφού δεν κατάφερε να βρει κανένα ίχνος του και πλέον εκφράζονται φόβοι ότι είναι απίθανο το παιδί να βρεθεί ζωντανό με μόνο στοιχείο ένα αποτύπωμα 500 μέτρα μακριά από το σπίτι.

Η δύσκολη απόφαση βασίστηκε σε επιστημονικές και επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με το πόσο καιρό ένα τετράχρονο παιδί θα μπορούσε να επιβιώσει μόνο του σε απομακρυσμένο έδαφος σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας με τα ρούχα που φορούσε τελευταία φορά ο Γκας.

Τον μικρό είδε τελευταία φορά να παίζει έξω στο χώμα η γιαγιά του, αλλά όταν μισή ώρα αργότερα βγήκε να τον φωνάξει είχε εξαφανιστεί.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο Γκας περιπλανήθηκε και δεν έγινε αντιληπτός, καθώς η περιοχή δεν είναι σημείο διέλευσης.

Ο επιθεωρητής του Yorke Mid North, Mark Syrus, είπε προηγουμένως ότι ήταν «ασυνήθιστο» για τον Gus να περιπλανιέται καθώς «συνήθως μένει εντός των ορίων της περιοχής».

Η απομακρυσμένη αυτή περιοχή, είναι διάσπαρτη με ορυχεία και πηγάδια, πολλά από τα οποία «αόρατα» με γυμνό μάτι, ιδιαίτερα παιδικό