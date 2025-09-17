Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

Σενάριο ή πραγματική ιστορία - Σε κάθε περίπτωση οι οικογένειες πήραν την απάντησή τους

Newsbomb

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπόθεση της εξαφάνισης δύο κοριτσιών, που τοποθετείται χρονικά πριν από 21 χρόνια θυμίζει περισσότερο κινηματογραφικό σενάριο ταινίας θρίλερ, παρά πραγματική ιστορία, που αναπαράγεται ωστόσο στο διαδίκτυο.

Η USToday σε δημοσίευμά της που αναδημοσιεύει η Mirror δίνει λεπτομερώς και πολύ παραστατικά την εξέλιξη των υποτιθέμενων γεγονότων, αλλά και την κατάληξη αυτής της «ψυχρής» για πολλά χρόνια υπόθεσης, η αυθεντικότητα της οποίας είναι αμφίβολη, καθώς δεν υπάρχουν διασταυρωμένα αρχεία.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Σύμφωνα λοιπόν με την ιστορία, η Κίνσλεϊ Βανς και η Αλάρα Σο ήταν μόλις εννέα ετών και αχώριστες φίλες όταν εξαφανίστηκαν, πριν από 21 χρόνια, από την ετήσια αθλητική εκδήλωση του σχολείου τους.

Οκτώ χρόνια αργότερα, μια πυρκαγιά οδήγησε σε μια σοκαριστική ανακάλυψη - και η αλήθεια για το τι είχε συμβεί στα κορίτσια τελικά αποκαλύφθηκε.

Τα εννιάχρονα κορίτσια εθεάθησαν τελευταία φορά μαζί στην ετήσια αθλητική τους ημέρα. Αλλά μέχρι να φτάσει το σχολικό λεωφορείο στις 3:30 μ.μ., είχαν και τα δύο εξαφανιστεί.

Η μοίρα τους παρέμεινε ένα απόλυτο μυστήριο για χρόνια, αφήνοντας τη μικρή τους κοινότητα να αναζητά απεγνωσμένα απαντήσεις.

Οι οικογένειες των κοριτσιών δεν έχασαν ποτέ την ελπίδα. Η Ράιλι Βανς, η μητέρα της Κίνσλεϊ, πέρασε χρόνια ψάχνοντας, προσλαμβάνοντας ιδιωτικούς ερευνητές και ακολουθώντας αμέτρητα ψευδή στοιχεία. Η Οντέτ Σο, η μητέρα της Αλάρα, τελικά έφυγε από την πόλη, ξαναπαντρεύτηκε και προσπάθησε να χτίσει μια νέα ζωή. Αλλά ο πόνος δεν έφυγε ποτέ.

Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2012, μια πυρκαγιά κατέστρεψε ένα απομακρυσμένο αγρόκτημα στα περίχωρα της πόλης. Όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, ανακάλυψαν μια παράξενη μεταλλική καταπακτή, κρυμμένη από το κοινό για δεκαετίες.

Κάτω από την καταπακτή στο αγρόκτημα στο Γουίλοου Κρικ της Αϊόβα, υπήρχε ένα καταφύγιο, το οποίο περιείχε δύο σκουριασμένες κούνιες, λεκιασμένα στρώματα, σωροί από άδεια δοχεία κονσερβών και ένα ροζ παιδικό παπούτσι με ένα αυτοκόλλητο πεταλούδας - ανήκε στην Κίνσλεϊ.

Στον τσιμεντένιο τοίχο, υπήρχαν παιδικά σχέδια: ένας ήλιος, ένα σπίτι και δύο φιγούρες με τις ετικέτες «Κ» και «Ε», αναφέρει το US Today. Ήταν σαφές ότι τα δύο κορίτσια είχαν κρατηθεί εκεί.

Η εγκληματολογική ανάλυση αποκάλυψε ότι το καταφύγιο είχε χρησιμοποιηθεί μόνο για μερικούς μήνες και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Η προέλευση του καταφυγίου εντοπίζεται στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Είχε κατασκευαστεί δεκαετίες νωρίτερα και είχε ξεχαστεί, ένα μυστικό που ούτε ο νυν ιδιοκτήτης γνώριζε.

Η μαρτυρία ενός συνταξιούχους σχολικού θυρωρού ενίσχυσε τις υποψίες ότι ο απαγωγές ήταν κάποιος που τα κορίτσια εμπιστεύονταν, καθώς τις είδε να βγαίνουν από μια πλαϊνή πόρτα την ημέρα που εξαφανίστηκαν, κατευθυνόμενες προς το πάρκινγκ χωρίς σημάδια πάλης ή κραυγών.

Η μητέρα της Κίνσλεϊ, Ράιλι, ανέλανε δράση. Διασταύρωσε τους καταλόγους σχολικών δραστηριοτήτων, τους καταλόγους εκκλησιών και τις λίστες των αγροτών - και ένα όνομα ξεχώρισε: ο Γκίντεον Πρατ, ένας ήσυχος δάσκαλος του κατηχητικού που αγαπούσε η Κίνσλεϊ, και ο οποίος εργαζόταν επίσης περιοδικά στο αγρόκτημα.

Περαιτέρω έρευνα στην τελευταία γνωστή κατοικία του αποκάλυψε εγχειρίδια επιβίωσης: Πώς να εξαφανιστείτε εντελώς, Δεξιότητες επιβίωσης στην άγρια ​​φύση και Ο πλήρης οδηγός για ζωή εκτός δικτύου, αναφέρει η US Today.

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι είχε φύγει ξαφνικά από την πόλη στα τέλη του 2004 - την ίδια χρονιά που εξαφανίστηκαν τα δύο κορίτσια - ισχυριζόμενος ότι έφευγε για να κάνει ιεραποστολικό έργο.

Η Ράιλι είχε τώρα μια νέα θεωρία. Ο Πρατ προετοιμαζόταν για μια ζωή μακριά από το κοινωνικό σύνολο. Πίστευε ότι ζούσε απομονωμένος και πρέπει να έκανε μεγάλες, σπάνιες αγορές με μετρητά σε απομακρυσμένα παντοπωλεία.

Έψαξε στα αρχεία συναλλαγών, ψάχνοντας για ένα μοτίβο. Και μετά το βρήκε - εξαμηνιαίες αγορές χύμα τροφίμων, προπανίου, ιατρικών εφοδίων και προϊόντων γυναικείας υγιεινής, που γίνονταν στα Όζαρκς του Μιζούρι.

Τα ευρήματά της ωστόσο, λόγω επιππλοκών στη δικαιοδοσία, επιβράδυναν τις διαδικασίες. Αποφάσισε λοιπόν να πάει η ίδια στην περιοχή.

Η αναζήτησή της την οδήγησε σε μια καλύβα βαθιά μέσα στο δάσος - και εκεί είδε κάτι απίστευτο. Την κόρη της Κίνσλεϊ, πλέον 17 ετών, αν και αδύναμη, ζωντανή.

Κινηματογραφική απόδραση

Όταν όμως εμφανίστηκε ο απαγωγέας οπλισμένος, ακολούθησε μια τρομακτική αντιπαράθεση. Η Ράιλι παρακάλεσε την Κίνσλεϊ, καθώς ο Πρατ προσπαθούσε να σύρει το κορίτσι πίσω στην καλύβα.

Αλλά σε μια στιγμή διαύγειας, η Κίνσλεϊ τον χτύπησε με ένα κομμάτι καυσόξυλου, δίνοντας στη μητέρα της την ευκαιρία να αρπάξει το τουφέκι του. Μητέρα και κόρη τράπηκαν σε φυγή μέσα από το δάσος, διαφεύγοντας σε ασφαλές μέρος.

Η Ράιλι κάλεσε τις αρχές και ο Πρατ συνελήφθη επί τόπου.

Η Κίνσλεϊ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υποσιτισμένη και βαθιά τραυματισμένη.

Εκεί αποκάλυψε, ότι η καλύτερή της φίλη είχε πεθάνει από ασθένεια στο καταφύγιο λίγους μήνες μετά την αιχμαλωσία τους. Ο απαγωγέας είχε αρνηθεί την παροχή ιατρικής βοήθειας και η Άλαρα θάφτηκε στο κοντινό δάσος.

Ο Πρατ καταδικάστηκε για απαγωγή, φόνο και χρόνια κακοποίησης σε ισόβιες ποινές χωρίς αναστολή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Ήχησε το 112 για εκκένωση προς Αργοστόλι

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πάφος: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Youth League | Ξεχώρισαν Χαμζά και Κότσαλος

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πυρκαγιά στoν παράδρομο της Γυρτώνης – Αποκλεισμός κυκλοφορίας από την αστυνομία

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Το πείραγμα στον Λοβέρδο με Σλούκα και χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 73χρονος που κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιπτάμενα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στον αέρα στην Κίνα - Έκαναν πρόβα για αεροπορική επίδειξη - Βίντεο

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 16χρονος επιτέθηκε σε 15χρονο και του έσπασε την γνάθο - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες - «Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές»

16:14LIFESTYLE

Η Cardi B περιμένει το τέταρτο παιδί της και το πρώτο με τον παίκτη του NFL, Stefon Diggs

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

15:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάνος Λοΐζος: Όλα τον θυμίζουν 43 χρόνια μετά τον θάνατό του

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τον αγώνα Κυπέλλου στο… χωράφι του Αιγάλεω

15:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Μη κρατικά ΑΕΙ – Το New York College απαντά στο «όχι» της ΕΘΑΑΕ: «Δεν μένουμε σε κριτική ή εικασίες»

15:44ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι ενοχλήσεις πρόδωσαν τον Μίλτο Τεντόγλου, έμεινε 11ος στον τελικό

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο πατέρας της Ιρίνα που δολοφονήθηκε στο Μετρό δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία της στις ΗΠΑ λόγω της επιστράτευσης στην Ουκρανία!

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε συναυλία για τις Πανανθρώπινες Αξίες

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Αυτοκίνητο εμβόλισε την πύλη του κτηρίου της υπηρεσίας στο Πίτσμπουργκ

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

15:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς» – Ξεσπά στο Newsbomb ο άνδρας που έπεσε θύμα της οικιακής βοηθού στη Γλυφάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες - «Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκωπτικό σχόλιο Δένδια για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

15:44ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι ενοχλήσεις πρόδωσαν τον Μίλτο Τεντόγλου, έμεινε 11ος στον τελικό

15:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς» – Ξεσπά στο Newsbomb ο άνδρας που έπεσε θύμα της οικιακής βοηθού στη Γλυφάδα

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ