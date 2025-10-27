Αυστραλία: Κροκόδειλος επιτέθηκε σε 14χρονο ενώ ψάρευε - Τον δάγκωσε στο σώμα και το πόδι

Ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ σωτήρια ήταν η παρέμβαση και οι πρώτες βοήθειες που του πρόσφεραν κάτοικοι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

2'
Αγώνα ζωής έδωσε ένα 14χρονο αγόρι, όταν του επιτέθηκε ένας κροκόδειλος την ώρα που ψάρευε στα νερά του Cape Tribulation, βόρεια του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, το περασμένο Σάββατο.

Ο νεαρός βρισκόταν στο νερό καλυμμένος μέχρι τη μέση του όταν το ερπετό τον δάγκωσε στο ένα του πόδι. Αφού τραυματίστηκε στην κοιλιά, οι κάτοικοι επενέβησαν και κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν πριν την επείγουσα μεταφορά του.

Η γρήγορη παρέμβαση της τοπικής κοινωνίας απέτρεψαν την τραγωδία όχι μεγαλύτερη. Νοσηλευτές και κάτοικοι της περιοχής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και διευκόλυναν τη μεταφορά του νεαρού στο νοσοκομείο, όπου χειρουργήθηκε για τα σοβαρά τραύματά του.

Ο έφηβος συνοδευόταν από άλλους δύο νεαρούς και ψάρευε σε νερό μέχρι τη μέση όταν το ζώο του επιτέθηκε ξαφνικά.

Μετά το συμβάν, ο ανήλικος κατάφερε να φτάσει σε ένα κοντινό κατάλυμα όπου έλαβε άμεση βοήθεια. Ο Χάρι Χάρτλεϊ, διευθυντής του ιδρύματος, είπε στο ABC ότι οι άνθρωποι βγήκαν από το τροπικό δάσος για να βοηθήσουν: «Η κοινότητα του Ακρωτηρίου συγκεντρώθηκε». Όπως διευκρινίζεται, τραυματίστηκε στο ένα του πόδι αλλά και στην περιοχή της κοιλιάς, αν και είναι εκτός κινδύνου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο.

Η επίθεση έγινε με φόντο τις θεάσεις κροκοδείλων στην περιοχή Cape Tribulation σε άνοδο. Συμπίπτει επίσης με την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου αυτών των ερπετών. Το τμήμα περιβάλλοντος της Αυστραλίας ανέφερε ότι τέσσερις πρόσφατες θεάσεις είχαν καταγραφεί στην περιοχή τον περασμένο μήνα.

Ο επίσημος ιστότοπος προειδοποιεί ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα αρσενικά «γίνονται ιδιαίτερα θρασύδειλα όταν ψάχνουν για σύντροφο», γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επικίνδυνων συναντήσεων. Μετά το περιστατικό, οι πράκτορες του DETSI πραγματοποίησαν εντατική έρευνα στην περιοχή χρησιμοποιώντας drones και βάρκες με προβολείς, αν και δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το υπεύθυνο ζώο.

Η Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής του Κουίνσλαντ διατηρεί την έρευνα ανοιχτή και ενισχύει την προειδοποιητική σήμανση σε όλες τις προσβάσεις στην παραλία, προσθέτοντας προσωρινές πινακίδες σε μόνιμες για να ειδοποιούν τους επισκέπτες. Επιπλέον, η υπηρεσία ζητά από τον πληθυσμό να αναφέρει τυχόν θεάσεις κροκοδείλων για να ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή.

