Όταν ο Δένδιας επέμενε για την αγορά των F-35 για να τα παραλάβει η Ελλάδα πριν από την Τουρκία
«Δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι ας προσπαθούν» είχε αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
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- Ο Νίκος Δένδιας είχε επιμείνει στην προτεραιότητα της αγοράς των F-35 πριν από την Τουρκία, προκειμένου να αποφευχθεί στρατιωτικό πλεονέκτημα της Άγκυρας.
- Αναφέρθηκε σε παλαιότερη συζήτηση στη Βουλή όπου αμφισβητήθηκε η επιλογή προτεραιότητας των F-35 έναντι άλλων αναγκών του στόλου.
- Ο Δένδιας τόνισε ότι η προνοητικότητα αυτή αποδείχθηκε σωστή εκ των υστέρων λόγω της πιθανότητας η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35 πρώτα.
- Δεν προέβλεψε ότι η Τουρκία θα αποκτήσει τα F-35, αλλά υπογράμμισε ότι είναι στοιχειώδης πρόνοια να τα έχει ήδη η Ελλάδα.
- Η αναφορά έγινε με αφορμή τις εξελίξεις σχετικά με την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να αποδεσμεύσει τα F-35 για την Τουρκία, εφόσον το εγκρίνει το Κογκρέσο.
Με αφορμή τις σημερινές εξελίξεις και την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποδεσμεύσει τα F-35 για την Τουρκία, αν φυσικά συμφωνήσει το Κογκρέσο που έχει αποφασιστικό λόγο για την άρση των κυρώσεων κατά της Άγκυρας επανέρχεται στην επικαιρότητα η επιμονή του Νίκου Δένδια να τρέξει η αγορά των αεροσκαφών για να προλάβουμε τους γείτονες.
Συγκεκριμένα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφερόμενος στην παλαιότερη συζήτηση που είχε γίνει στη Βουλή για τα F-35, υπενθύμισε τις τότε αντιδράσεις και τις δικές του τοποθετήσεις, οι οποίες, όπως είπε, αποδείχθηκαν ορθές εκ των υστέρων.
«Σας θυμίζω ότι εδώ στη Βουλή είχε γίνει μια συζήτηση για τα F-35 και ο ναύαρχος τότε είχε πει -ο ναύαρχος ε.α. Αποστολάκης, σε αυτόν αναφέρομαι ως ναύαρχο, έτσι συνήθισα να τον λέω, παρότι θα έπρεπε να τον προσφωνώ, ο ναύαρχος μου είπε πει “κύριε υπουργέ”- “γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο Στόλος έχει τεράστιες ανάγκες;”.
Παρακαλώ να θυμηθεί όπως και όλοι σας ότι είχα πει “με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη εάν στις επόμενες εκλογές, τότε ήταν πρόεδρος ο Μπάιντεν, κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ, και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πετύχει να πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα;”».
Προτάξαμε λοιπόν τότε τα F-35 και ορθά, απεδείχθη, προτάξαμε τα F-35.
Δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι ας προσπαθούν».