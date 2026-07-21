Δένδιας: Δεν είναι το ίδιο κάποιος που πηγαίνει στο γραφείο με κάποιον που υπερασπίζεται την πατρίδα

«Η χώρα δεν είναι μια χώρα η οποία θα επιβιώσει εάν δεν έχει επαρκείς Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είναι θέμα πολιτικής ή άλλης επιλογής, είναι υπαρξιακή αναγκαιότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη στην τελετή υπογραφής σύμβασης δωρεάς για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της 5ης Μοίρας Ικάρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων «Υπσγός (Ι) Νικόλαος Σιαλμάς».

Το έργο κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της 5ης Μοίρας Ικάρων υλοποιείται με δωρεά του υποναυάρχου ε.τ. Παναγιώτη Λασκαρίδη ΠΝ, Διευθύνοντος Συμβούλου της Lavinia Corp. Laskaridis Shipping Co.Ltd. και Προέδρου του Ιδρύματος «Αικατερίνης Λασκαρίδη».

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε από τον Διοικητή της Σχολής Ικάρων υποπτέραρχο (Ι) Ιωάννη Καραμάνη και τον δωρητή Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Η τελετή σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου το οποίο θα υπηρετήσει τη διαβίωση και την εκπαίδευση των Ικάρων. Το νέο διώροφο οίκημα κοιτώνων Ικάρων, συνολικής επιφανείας περίπου 4.000 τ.μ., προβλέπεται να διαθέτει 128 κλίνες (64 σε κάθε όροφο), καθώς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους μελέτης. Το εκτιμώμενο κόστος του εγχειρήματος αγγίζει τα 4,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών, φιλική προς το περιβάλλον και σύμφωνη με τις σύγχρονες επιταγές περί εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε σε χαιρετισμό του:

«Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,

κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων,

Nαύαρχε επί τιμή Παναγιώτη Λασκαρίδη, θα μου επιτρέψεις να πω, αγαπητέ μου πια Πάνο,

κύριε Διοικητά της Σχολής Ικάρων, Ανώτατοι Αξιωματικοί, Κύριε Κοσμήτορα, Αξιωματικοί,

Υπαξιωματικοί, εκλεκτές και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί, κυρίες και κύριοι.

Αγαπητοί μου Ίκαροι, απευθύνομαι σε εσάς, δεν θυμάμαι να είχα σε προηγούμενη φάση την ευκαιρία να σας απευθυνθώ εν σώματι. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ, για να υπογράψω τη σύμβαση κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της 5ης Μοίρας Ικάρων.

Θα μου επιτρέψετε να σας απευθυνθώ από καρδιάς. Πρώτα, θα ήθελα να πω δυο κουβέντες για τον Ναύαρχο, τον κύριο Λασκαρίδη. Η σεμνότητά του συνήθως είναι τέτοια που τον ενοχλεί να επαναλαμβάνονται τα όσα έχει προσφέρει. Πέρα από τα πλοία, τον «Άτλα», τον «Ηρακλή», τον «Αία», τον «Περσέα», παλιά τον «Κύκνο», τη δωρεά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, πολλά άλλα, προστίθεται σήμερα και αυτή η δωρεά.

Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Τον ευχαριστώ κυρίως για το παράδειγμα. Παράδειγμα που επαναλαμβάνεται με συνέπεια και συνέχεια μέσα στο χρόνο και που κινητροδοτεί άλλους ανθρώπους να προσφέρουν.

Η χώρα στην ιστορία της, το Έθνος στην ιστορία του, η Ελλάδα στην ιστορία της, οι Έλληνες στην ιστορία τους, έχουν επιλέξει - και νομίζω ορθά - ένα διαφορετικό παράδειγμα υπεράσπισης της Πατρίδας, τη συνολική ευθύνη αυτής της υπεράσπισης. Γι’ αυτό και υπάρχει στη χώρα στρατιωτική θητεία.

Γιατί όντας η απόλυτη μειοψηφία στην Ευρώπη και στον κόσμο, διατηρούμε και τον στρατό των πολιτών. Αυτό έχει έναν βαθύτατο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για την Άμυνα της Πατρίδας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης.

Ο Ναύαρχος κ. Λασκαρίδης το αποδεικνύει “in praxi”, με το να στέκεται δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια και όχι μόνο στον στενό χώρο που, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι έχει, λόγω της ενασχόλησής του με τη θάλασσα, συναισθηματικές αναφορές.

Σήμερα, με αυτήν τη δωρεά, άκουσα το ποσό της από τον κύριο Αρχηγό της Αεροπορίας, επειδή ξέρω το κόστος κατασκευής, φοβάμαι και λέω στον κ. Λασκαρίδη, η ολοκλήρωση θα υπερβεί πολύ αυτό που έχει προγραμματίσει. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι θα το πράξει με απόλυτη αίσθηση ότι τελικά μετράει το έργο και η χαρά είναι μεγαλύτερη. Όταν σχεδιάστηκε τότε, το κόστος κατασκευής του τετραγωνικού μέτρου ήταν περίπου 1.500 ευρώ. Έχει ξεφύγει πολύ από αυτό πια και ξέρω ό,τι κάνει το κάνει με μεράκι και η τελική ποιότητα του έργου θα είναι εξαιρετική. Άρα, το υπολογίζω γύρω στο 60%-70% παραπάνω, αγαπητέ μου Πάνο, από αυτό που άκουσα. Άρα, τις θερμές μου ευχαριστίες στον κύριο Λασκαρίδη.

Έρχομαι τώρα σε ένα ευρύτερο θέμα, το οποίο θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ στους Ίκαρους, να το θίξω.

Η χώρα δεν είναι μια χώρα η οποία θα επιβιώσει εάν δεν έχει επαρκείς Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είναι θέμα πολιτικής ή άλλης επιλογής, είναι υπαρξιακή αναγκαιότητα.

Αυτή η υπαρξιακή αναγκαιότητα δεν μπορεί να υπηρετηθεί εάν το ανθρώπινο δυναμικό που την υπηρετεί δεν έχει την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος το οποίο επιτελεί και την απόλυτη αίσθηση της ηθικής υπεροχής που του δημιουργεί αυτό το καθήκον.

Το είπε με ευγένεια ο Ναύαρχος, ο κύριος Λασκαρίδης, πριν, θα μου επιτρέψετε να το επαναλάβω “expressis verbis”. Δεν είναι ίδια δουλειά όταν καθένας, όπως εγώ μέχρι πρόσφατα, πηγαίνει στο δικηγορικό του γραφείο ή στην οποιαδήποτε δουλειά του και ίδια δουλειά αυτός που το πρωί φοράει τη στολή για να υπερασπίσει την Πατρίδα του. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν αξιολογείται το ίδιο. Ζούμε σε μια κοινωνία ισοπέδωσης. Σε αυτόν ειδικά τον τομέα αυτό δεν είναι παραδεκτό να ισχύσει. Για να έχετε, όμως, την αίσθηση αυτού του υπερβάλλοντος καθήκοντος και της υπερβάλλουσας αποστολής, η Πατρίδα πρέπει να σας παρέχει το περιβάλλον αυτό, που σας δίνει την αίσθηση αυτής της σοβαρότητας και αυτού του υπέρτερου καθήκοντος.

Και αυτό, λυπάμαι να πω, ίσως σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της υπερδεκαετούς τεράστιας οικονομικής κρίσης, αλλά και εν μέρει εξαιτίας της προτεραιοποίησης που η Πολιτεία έχει κάνει στην ιστορία της, να μην συνέβη.

Όμως έχουμε πάρει την απόλυτη απόφαση ότι αυτό θα αλλάξει. Πρόταξα, βέβαια, την κατεύθυνση των πόρων, που πάντα είναι περιορισμένοι, στο Στεγαστικό σας, δηλαδή στη δυνατότητα του κάθε στελέχους, όταν μετατίθεται σε τόπο που δεν επιθυμεί, να παίρνει τα κλειδιά ενός σπιτιού, που να του επιτρέπει να στεγάσει αυτόν ή αυτήν και την οικογένειά του.

Ήδη, ανακοινώνουμε τη φάση του Στεγαστικού των 60 εκατ. ευρώ για το έτος από δω και πέρα. Ίσως, ξέρετε, έχουμε ήδη ολοκληρώσει, αν θυμάμαι καλά, 400 κάτι σπίτια, μέχρι το τέλος του ’26 θα τελειώσουμε άλλα 800 σπίτια.

Σε αυτά τα 60 εκατ. δεν είναι μόνο σπίτια, του συνολικού Στεγαστικού των 17.000 σπιτιών, είναι και στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για τους απόστρατους και είναι και σταθμοί για τα παιδιά, για τα νηπιαγωγεία, για να μπορεί η στρατιωτική οικογένεια να κάνει παιδιά, χωρίς το άγχος του ποιος θα τα προστατεύσει, πού θα τα αφήσει όταν επιτελεί τα καθήκοντά της.

Η φιλοδοξία που υπάρχει και η φιλοδοξία αυτή, ελπίζω, για να μην πω είμαι βέβαιος, θα εκπληρωθεί, είναι το 2030 η χώρα να έχει τις πιο σύγχρονες δυνάμεις στην ιστορία της, τις πιο ισχυρές δυνάμεις της ιστορίας της, και τολμώ να πω, τις πιο σύγχρονες δυνάμεις πια στην Ευρώπη.

Ήδη και τώρα που συζητάμε, είμαστε σε εξαιρετικά καλή σειρά, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη να κάνουμε μπροστά μας. Ιδίως με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, την ενσωμάτωση των Μη Επανδρωμένων. Προχθές, μαζί με τους κυρίους Αρχηγούς, κάναμε στην Τρίπολη τα εγκαίνια της Σχολής των Μη Επανδρωμένων της Αεροπορίας.

Εσείς, η δική σας γενιά, θα υπηρετήσει και αυτή την αναγκαιότητα, η οποία όμως μας δίνει τεράστιο εύρος δυνατοτήτων. Εάν δεν ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας. Και θα τις ενσωματώσουμε με τεράστια ταχύτητα, γιατί είχαμε μείνει πίσω, γιατί η απειλή είχε προχωρήσει πολύ πιο μπροστά από εμάς.

Αλλά για να κάνω ολόκληρο τον κύκλο της σκέψης, όλα αυτά δεν έχουν σημασία αν οι άνθρωποι οι οποίοι τα υπηρετούν δεν απολαμβάνουν αυτού του αισθήματος υπεροχής που τους δίνει το μέγιστο καθήκον το οποίο υπηρετούν.

Και για να αισθανθείτε αυτό το αίσθημα υπεροχής, πρέπει η Πατρίδα, η Κυβέρνηση, αλλά και η Κοινωνία των Πολιτών, όπως και αν αυτή εκφράζεται, να σας επιτρέψει να ζείτε και να εργάζεστε σ’ αυτές τις εγκαταστάσεις, που εκφράζουν και αυτές με τη σειρά τους το αίσθημα της υπεροχής.

Ο λόγος που έδωσα τέτοια προτεραιότητα στην αλλαγή της εικόνας του ίδιου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι γιατί αφορά εμένα, πολύ περιορισμένο χρόνο θα είμαι ακόμη εκεί. Είναι γιατί πρέπει να εκπέμπεται αυτό το αίσθημα υπεροχής στην κοινωνία. Πρέπει να εκπέμπεται στους νέους επισκέπτες μας, στους ξένους επισκέπτες μας, σε όσους έρχονται να μας δουν.

Πρέπει να αποκτήσουμε, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την Εθνική Άμυνα, την αίσθηση ότι είναι το σημαντικότερο που αφορά τη χώρα.

Κυρίες και κύριοι Ίκαροι, είμαι πολύ υπερήφανος για εσάς και για την επιλογή που κάνατε. Σας ευχαριστώ πολύ».

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης, o Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, o Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, Επίτιμοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού, Αεροπορίας και Αρχηγείου Στόλου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ικάρων Δρ Ρούσσος Παπαγιαννάκης, ο δωρητής Υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης ΠΝ, εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, Καθηγητές, Στρατιωτικό, Πολιτικό Προσωπικό και Σπουδαστές της Σχολής Ικάρων, Πρόεδροι Ενώσεων και Συνδέσμων, καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι.

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