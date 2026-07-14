Δένδιας: Θερμές ευχές στη σύμμαχο και εταίρο Γαλλία για την εθνική της εορτή

Τις ευχές του για την γαλλική εθνική εορτή απέστειλε μέσω X o υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η ανάρτησή του έχει ως εξής:

Θερμές ευχές στη σύμμαχο και εταίρο Γαλλία για την Εθνική της Εορτή, που είναι ταυτόχρονα για την ανθρωπότητα ένα ορόσημο Δημοκρατίας.



Η προσήλωσή στις αξίες της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Αδελφοσύνης, όπως και οι κοινές αντιλήψεις για το Διεθνές Δίκαιο, οφείλουν να είναι η πυξίδα στις σχέσεις μας και σήμερα.

Θερμές ευχές στη σύμμαχο και εταίρο #Γαλλία για την Εθνική της Εορτή, που είναι ταυτόχρονα για την ανθρωπότητα ένα ορόσημο Δημοκρατίας.



Η προσήλωσή στις αξίες της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Αδελφοσύνης, όπως και οι κοινές αντιλήψεις για το Διεθνές Δίκαιο, οφείλουν να… pic.twitter.com/IlbF9gqTJW — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα (14/07) στο Παρίσι η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα μετά τη συμμετοχή στη Σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα: Ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική της αυτονομία και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση», σύμφωνα με το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.