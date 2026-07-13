Ο Δένδιας τίμησε τον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο: Παράδειγμα της εκπαίδευσης

Τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, του Αρχηγού ΓΕΑ και του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας.

Ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον Αντισμήναρχο για τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε κατά τη διαχείριση σοβαρής βλάβης στο μαχητικό αεροσκάφος F-16 που χειριζόταν, καταφέρνοντας να το προσγειώσει με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός στην ανάρτησή του, ο Αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι η άρτια εκπαίδευση και η ψυχραιμία των στελεχών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχή αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 115 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και Τακτικής Αεροπορίας.

Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος #F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Ο Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους, αναδεικνύοντας παράλληλα την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

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