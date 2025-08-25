Ποιος είδε τον Μεντβέντεφ και δεν τον φοβήθηκε: Έκανε χίλια κομμάτια την ρακέτα του μετά από ήττα

Άστραψε και βρόντηξε ο Μεντβέντεφ βάζοντας τα με τον διαιτητή αλλά και με φωτογράφο που μπήκε στο κορτ κατά την διάρκεια του αγώνα

Ποιος είδε τον Μεντβέντεφ και δεν τον φοβήθηκε: Έκανε χίλια κομμάτια την ρακέτα του μετά από ήττα

Ο Μεντβέντεφ βγήκε εκτός εαυτού κατά την διάρκεια της αναμέτρησής του στο US OPEN

Σε μαινόμενο ταύρο μεταμορφώθηκε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ το βράδυ της Κυριακής στον πρώτο γύρο του US Open, όταν κατά την διάρκεια της αναμέτρησης ένας φωτογράφος μπήκε στο κορτ, προκαλώντας την οργή του πρώην No1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Μεντβέντεφ αντιμετώπιζε τον Γάλλο Μπενζαμέν Μπονζί, σε ένα ματς που πήρε απρόσμενη τροπή στο τέλος του τρίτου σετ. Ο Μπονζί είχε ματς πόιντ όταν ένας φωτογράφος εγκατέλειψε τη θέση του, προσπαθώντας να βρει καλύτερη γωνία για το «κλικ» της πιθανής νίκης, αλλά κατέληξε να μπει στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι.

Ο διαιτητής Γκρέγκορι Άλενσγουορθ αποφάσισε να δώσει στον Γάλλο παίκτη νέο πρώτο σερβίς, κάτι που εξόργισε τον Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος σταρ όρμησε προς την καρέκλα του διαιτητή, φωνάζοντας: «Είσαι άντρας; Γιατί τρέμεις; Τι συμβαίνει;» και παρακίνησε το κοινό να αποδοκιμάσει τον διαιτητή, κάτι που έγινε με ένταση στο Louis Armstrong Stadium.

Μάλιστα, επανέφερε και τη δήλωση του Ράιλι Οπέλκα, ο οποίος νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε αποκαλέσει τον Άλενσγουορθ «τον χειρότερο διαιτητή του τουρ».

Η ένταση κράτησε αρκετά λεπτά, μέχρι που ο ίδιος ο Μεντβέντεφ αναγκάστηκε να ηρεμήσει το κοινό για να συνεχιστεί το ματς. Ο Μπονζί υπέπεσε σε διπλό λάθος στο σερβίς, ο Μεντβέντεφ πήρε το γκέιμ και στη συνέχεια κατέκτησε το σετ στο τάι μπρέικ, παρατείνοντας τον αγώνα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Παρά την προσπάθεια του για ανατροπή εν τέλει ο Μεντβέντεφ έχασε το ματς, δίνοντας ακόμη ένα σόου μετά την λήξη της αναμέτρησης. Ο Ρώσος δεν αντέδρασε καθόλου ψύχραιμα μετά την ήττα του, με την κάμερα να τον καταγράφει να βρίσκεται εκτός ελέγχου και να χτυπά μανιωδώς τη ρακέτα του στο πάτωμα με αποτέλεσμα να την κάνει χίλια κομμάτια - επισκιάζοντας τη σπουδαία νίκη του αντιπάλου του.

