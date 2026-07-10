Γροιλανδία: Πώς οι 30°C εν μέσω χειμώνα έφεραν σύγχυση - Ποια είναι η εξήγηση

Στην Γροιλανδία ο πρώτος μήνας του 2026 καταγράφηκε ως ο θερμότερος στην ιστορία της, κάποιοι ωστόσο τον μπέρδεψαν με 30άρια...

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γροιλανδία: Πώς οι 30°C εν μέσω χειμώνα έφεραν σύγχυση - Ποια είναι η εξήγηση

Σκάφος έξω από το Νουού της Γροιλανδίας, στις 24 Ιανουαρίου 2026. 

AP/Evgeniy Maloletka
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  • Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν ο θερμότερος στην ιστορία της Γροιλανδίας με μέση θερμοκρασία +0,2 °C, πολύ πάνω από το μέσο όρο -7,7 °C της περιόδου 1991–2020 στο Νουούκ.
  • Η αναφορά για θερμοκρασία 30 °C στη Γροιλανδία αφορά μια μεμονωμένη καλοκαιρινή μέτρηση του Ιουνίου 1973 και όχι χειμερινή θερμοκρασία του 2026.
  • Η θέρμανση της Γροιλανδίας είναι τέσσερις φορές ταχύτερη από τη μέση παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.
  • Η επίμονη χειμερινή ανωμαλία θερμοκρασίας του Ιανουαρίου 2026 έχει σημαντικές επιπτώσεις στις φυσικές συνθήκες και το περιβάλλον της περιοχής.
  • Το φαινόμενο του ανέμου foehn προκαλεί τοπικές και σύντομες αυξήσεις θερμοκρασίας, που δεν αντιπροσωπεύουν ευρύτερα κλιματικά ρεκόρ.
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Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν για τη Γροιλανδία, ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις προκαταρκτικές μετρήσεις να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στους +0,2 °C, σύμφωνα με στοιχεία του Δανικού Μετεωρολογικού Ινστιτούτου που επικαλείται το Reuters.

Η θερμοκρασία αυτή ήταν πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο του Ιανουαρίου για την πόλη του Νουούκ κατά την περίοδο 1991–2020, που ήταν -7,7 °C, μετατρέποντας έναν μήνα που συνήθως είναι παγωμένος σε έναν μήνα με θερμοκρασίες ελαφρώς πάνω από το σημείο πήξης.

Ωστόσο, προκλήθηκε ένα μπέρδεμα με μία ξεχωριστή αναφορά για θερμοκρασία 30°C στη Γροιλανδία και το ρεκόρ του Ιανουαρίου.

Ο αριθμός αυτός αναφέρεται σε μια ιστορική καλοκαιρινή παρατήρηση του Ιουνίου του 1973 στο Μανίτσοκ, και όχι σε επαληθευμένη χειμερινή θερμοκρασία του 2026.

Το ρεκόρ του Ιανουαρίου παραμένει σημαντικό, αλλά αντανακλά μια παρατεταμένη χειμερινή ζέστη, και όχι απόδειξη ότι η Γροιλανδία βίωσε ξαφνικά καλοκαιρινή ζέστη στα μέσα του χειμώνα.

Ένας μηνιαίος μέσος όρος +0,2 °C μπορεί να μην ακούγεται ακραίος σε πολλά μέρη, αλλά στο πλαίσιο της θέρμανσης της Αρκτικής αποτελεί μια απότομη αλλαγή.

Η μεταβολή σε λίγο πάνω από το μηδέν αλλάζει τις φυσικές συνθήκες που διαμορφώνουν τον παράκτιο πάγο, το χιόνι, τις μετακινήσεις και την καθημερινή εργασία.

Ο Τζέικομπ Χόιερ, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κλιματικής Έρευνας στο Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, δήλωσε στο Reuters: «Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη σαφώς ορατή στη Γροιλανδία». Πρόσθεσε επίσης: «Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, διαπιστώνουμε ότι η θέρμανση εκεί είναι τέσσερις φορές ταχύτερη από τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας παγκοσμίως».

Ο ισχυρισμός για τους 30 °C

Ο αριθμός των 30°C αναφέρεται σε μια παρατήρηση του Ιουνίου του 1973 στο Maniitsoq της δυτικής Γροιλανδίας, κατά τη διάρκεια ενός φαινομένου.

Ο άνεμος foehn συμβαίνει όταν ο αέρας κινείται προς τα κάτω σε μια πλαγιά, συμπιέζεται και θερμαίνεται γρήγορα. Σε ορεινές περιοχές, αυτή η διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει σύντομες, τοπικές αυξήσεις της θερμοκρασίας που δεν αντιπροσωπεύουν το κανονικό κλίμα μιας ολόκληρης εποχής.

Μια μεμονωμένη απότομη αύξηση της θερμοκρασίας και ένα ρεκόρ θερμοκρασίας που διαρκεί έναν ολόκληρο μήνα δεν περιγράφουν το ίδιο πράγμα.

Στην περίπτωση της Γροιλανδίας το 2026, το πιο σημαντικό κλιματικό στοιχείο είναι η επίμονη χειμερινή ανωμαλία που καταγράφηκε στο Νουούκ, και όχι η λανθασμένη εντύπωση μιας νέας χειμερινής μέτρησης 30 °C.

Χωρίς αυτό το πλαίσιο, ο αριθμός των 30 °C μπορεί να κάνει το χειμερινό ρεκόρ να φαίνεται πιο ακραίο από ό,τι υποστηρίζουν τα στοιχεία. Η Γροιλανδία μπορεί να βιώσει ασυνήθιστη τοπική ζέστη υπό συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν ισοδυναμεί με ένα επαληθευμένο χειμερινό ρεκόρ των 30 °C.

Η πιο σαφής εικόνα είναι ο Ιανουάριος με το ρεκόρ θερμοκρασίας στο Νουούκ, σε συνδυασμό με τα μακροπρόθεσμα στοιχεία για την ταχεία θέρμανση της Αρκτικής.

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