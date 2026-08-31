Κυψέλη: Εξετάζεται εγκληματική ενέργεια για τον θάνατο του βρέφους - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Snapshot Ο ιατροδικαστής θεωρεί πιθανή την εγκληματική ενέργεια στον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η σορός του βρέφους έφερε τραύματα στην πλάτη, γεγονός που εγείρει υποψίες για εγκληματική πράξη.

Για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης απαιτούνται ενδελεχείς εξετάσεις και λήψη δειγμάτων από τη σορό.

Η 15χρονη κόρη της οικογένειας φέρεται να είναι έγκυος, ενώ τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών εξετάζονται για αφροδίσια νοσήματα.

Οι Αρχές ερευνούν πιθανή σεξουαλική κακοποίηση, καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου και ειδικά διαμορφωμένος χώρος με κάμερες και λάπτοπ. Snapshot powered by AI

Πιθανή είναι η εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, σε ό,τι αφορά στο βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης σε διαμέρισμα airbnb στην Κυψέλη. ενώ η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς είναι πιθανό να έχουν τελεστεί και σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Κατά την πρώτη εξέταση της σορού του βρέφους, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι έφερε τραύματα στην πλάτη, γεγονός που κίνησε υποψίες για εγκληματική ενέργεια. Για να αποσαφηνιστεί πλήρως η εικόνα, θα πρέπει να ληφθούν δείγματα και ιστοί και να γίνει ενδελεχής εξέταση στη σορό του άτυχου μωρού, το οποίο βρέθηκε μέσα σε βάζο και σε κατάσταση ψύξης.

Εξετάζεται η τέλεση σεξουαλικών εγκλημάτων

Σε ό,τι αφορά στα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, η 15χρονη φέρεται να είναι έγκυος, ενώ τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 11 ετών, που βρίσκονται στο Παίδων, περνούν από σειρά εξετάσεων. Κατά πληροφορίες διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί και σεξουαλικά εγκλήματα, καθώς όπως είπε κι ο εκ των διαχειριστών του διαμερίσματος airbnb που είχε μισθώσει ο 43χρονος Έλληνας με τη Γερμανίδα σύντροφό του, και στο οποίο διέμεναν τρία ακόμα παιδιά κι ένας 26χρονος Αφγανός, εντοπίστηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου, ειδικά διαμορφωμένος χώρος με ταινίες led, κάμερες και λάπτοπ...

«Τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η Αστυνομία»

Σύμφωνα με τον εκ των διαχειριστών, «αυτοί είχαν κάνει κράτηση μέσω booking και κάποια στιγμή ζητήσαν ανανέωση. Υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια (σ.σ.: της πολυκατοικίας) ότι έκαναν φασαρία. Πήγε ένα παιδί από την εταιρεία, έκανε έναν έλεγχο δεν είδε κάτι σοβαρό. Φαίνονταν περίεργοι, όχι όμως τίποτα ιδιαίτερο» είπε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ενώ πλησίαζε η μέρα αναχώρησής τους, έπρεπε κάποιος (σ..σ.: από την εταιρεία διαχείρισης) να πάει να ελέγξει το διαμέρισμα, γιατί είχαμε υποψίες. Μπήκε άνθρωπός μας μέσα, είδε την άθλια κατάσταση, υπήρχε μια υποψία για ναρκωτικά καθώς είδε κάτι σπασμένα χάπια στην κουζίνα.

Μετά δεν έβγαζε καμία λογική γιατί το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Ακολούθως, ο άνθρωπός μας που πήγε εκεί, τους κλείδωσε μέσα και καλέσαμε την Αστυνομία» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, είπε: «Μετά, με πρόφαση ότι έλειπε ο πατέρας της οικογένειας, έπρεπε με κάποιον τρόπο να έρθει ο άνδρας πίσω, άρα τους κλείδωσαν μέσα τα πράγματα. Φύγανε (σ.σ.: η 28χρονη μαζί με τα δύο ανήλικα αγόρια), κατεβήκαν κάτω στην είσοδο και μ' αυτή τη λογική, θα περίμεναν να επιστρέψει ο άνδρας πίσω, ώστε να καταβάλει κάποιο αντίτιμο και να πάρουν τις βαλίτσες.

Μετά από λίγο που περιμένανε την Ασφάλεια, συναντήθηκαν τυχαία με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Τους ζήτησε τότε (σ.σ.: ο διαχειριστής) να ανέβουν στο διαμέρισμα και τότε άρχισε να αποκαλύπτεται όλο το σκηνικό».

«Το μωρό ήταν δικό μου, πέθανε και ήθελα να το κρατήσω»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 28χρονη Γερμανίδα, που εντοπίστηκε από τις Αρχές μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου μαζί με άλλα πέντε άτομα, φέρεται να είναι η μητέρα του βρέφους, και για το οποίο στην πρώτη της κατάθεση, μετά την προσαγωγή της, φέρεται να είπε ότι το γέννησε πρόωρα (σ.σ.: οκταμηνίτικο) κι ότι πέθανε, όμως δεν ήθελε να το αποχωριστεί κι έτσι αποφάσισε να το τοποθετήσει σε δοχείο και να το καταψύξει.

Ωστόσο, σε επόμενη κατάθεση που έδωσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας, φέρεται να ανέφερε ότι το μωρό ήταν περίπου οκτώ μηνών όταν πέθανε.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Το βράδυ της Κυριακής, ένας εκ των υπαλλήλων της εταιρείας που διαχειρίζεται το διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, μετέβη στο σημείο για να ζητήσει από τους ενοίκους να καταβάλουν το μίσθωμα και να αποχωρήσουν.

Την ώρα που περίμενε να έρθει η Ασφάλεια, την οποία είχε καλέσει, πέρασαν πληρώματα της ομάδας ΔΙΑΣ. Ο διαχειριστής τους εξήγησε ότι το διαμέρισμα είχε μισθωθεί από μια προβληματική οικογένεια, για την οποία υπήρχαν καταγγελίες ότι έκαναν πολλή φασαρία και έπαιρναν και ναρκωτικά.

Τελικά οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και προσήγαγαν αρχικά τον 43χρονο Έλληνα και τον 26χρονο Αφγανό. Ακολούθως, επέστρεψαν και διαπίστωσαν ότι η Γερμανίδα με τα δύο ανήλικα αγόρια ήταν έτοιμη να αποχωρήσει. Στην κατοχή της βρέθηκαν δύο βαλίτσες, οι οποίες κατασχέθηκαν και στη μία εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα.

Άπαντες προσήχθησαν στα κεντρικά της ΓΑΔΑ, όπου και παραμένουν κρατούμενοι, ενώ τα δύο ανήλικα αγόρια βρίσκονται στο Παίδων.

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