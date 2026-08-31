Κυψέλη: Σοκαριστικές αποκαλύψεις - Πάνω από 10 μαχαιριές εντόπισε ο ιατροδικαστής στο βρέφος

Το βρέφος, ηλικίας μεταξύ 8 και 9 μηνών, κατακρεουργήθηκε από τον δράστη ή τους δράστες - «Κακώσεις σώματος από μαχαίρι» η αιτία θανάτου του παιδιού

Κατερίνα Ρίστα

Κυψέλη: Σοκαριστικές αποκαλύψεις - Πάνω από 10 μαχαιριές εντόπισε ο ιατροδικαστής στο βρέφος
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Ο ιατροδικαστής βρήκε πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους 8-9 μηνών που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
  • Η 28χρονη Γερμανίδα, που κρατούσε τη βαλίτσα, δήλωσε ότι το παιδί ήταν δικό της και είχε γεννηθεί νεκρό, όμως η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος δολοφονήθηκε με μαχαίρι.
  • Στο διαμέρισμα βρέθηκαν συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων τρία ανήλικα παιδιά, εκ των οποίων δύο πάσχουν από αφροδίσια νοσήματα, ενώ η 15χρονη κοπέλα είναι έγκυος.
  • Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σεξουαλικών εγκλημάτων στα ανήλικα παιδιά, καθώς βρέθηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου και ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο διαμέρισμα.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία για παράνομες πράξεις και φασαρία, με τη σύλληψη των εμπλεκόμενων και τη μεταφορά των παιδιών στο νοσοκομείο Παίδων.
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Δεν έχουν τέλος οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για την πρωτοφανή υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη: Ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους, που είχε εντοπιστεί σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα που κρατούσε η 28χρονη Γερμανίδα.

Κατά την έφοδο της αστυνομίας στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, μετά την καταγγελία του διαχειριστή της πολυκατοικίας πως τελούνταν παράνομες πράξεις, εντοπίστηκαν συνολικά έξι άτομα: Ένας 43χρονος άνδρας, η 28χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, μία 15χρονη κοπέλα σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ένας 26χρονος Αφγανός που φέρεται να είναι ο σύντροφός της.

Η αστυνομία αρχικά συνέλαβε τους άντρες και επιστρέφοντας στο διαμέρισμα, εντόπισε την 28χρονη να κρατά βαλίτσα, μέσα στην οποία, τοποθετημένο σε δοχείο, υπήρχε ένα νεκρό βρέφος, σε κατάσταση ψύξης. Εκείνη ισχυρίστηκε πως το παιδί ήταν δικό της, είχε γεννηθεί νεκρό και το είχε καταψύξει καθώς δεν μπορούσε να το αποχωριστεί.

Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε σήμερα από τον ιατροδικαστή Συμεών Μεσογίτη έδειξε πως αιτία θανάτου ήταν «κακώσεις σώματος απο μαχαίρι», ενώ επειδή το σώμα του παιδιού ήταν σε κατάσταση ψύξης, δεν μπορεί να διαπιστωθεί ακριβώς ο χρόνος της δολοφονίας. Το παιδί ωστόσο ήταν υγιέστατο όταν κατακρεουργήθηκε από τον δράστη ή τους δράστες του ειδεχθούς εγκλήματος. Η ηλικία του τη στιγμή του θανάτου ήταν μεταξύ οκτώ και εννέα μηνών.

Με αφροδίσια νοσήματα τα ανήλικα παιδιά

Η σοκαριστική η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς είναι πιθανό να έχουν τελεστεί και σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Η 15χρονη κοπέλα είναι έγκυος, ενώ η ίδια και το ηλικίας 9 ετών αγόρι, που εμφανίζεται ως αδελφός της πάσχουν από αφροδίσια νοσήματα, όπως διαπιστώθηκε κατά την εξέτασή τους στο Παίδων. Εκεί μεταφέρθηκε και ο 12χρονος τρίτος αδελφός, όπου εξετάζεται από τους γιατρούς.

Κυψέλη-Βρέφος

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί και σεξουαλικά εγκλήματα, καθώς όπως είπε κι ο εκ των διαχειριστών του διαμερίσματος airbnb που είχε μισθώσει ο 43χρονος Έλληνας με τη Γερμανίδα σύντροφό του, και στο οποίο διέμεναν τρία ακόμα παιδιά κι ένας 26χρονος Αφγανός, εντοπίστηκαν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου, ειδικά διαμορφωμένος χώρος με ταινίες led, κάμερες και λάπτοπ...

Κυψέλη-βρέφος

«Τους κλειδώσαμε μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να έρθει η Αστυνομία»

Σύμφωνα με τον εκ των διαχειριστών, «αυτοί είχαν κάνει κράτηση μέσω booking και κάποια στιγμή ζητήσαν ανανέωση. Υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια (σ.σ.: της πολυκατοικίας) ότι έκαναν φασαρία. Πήγε ένα παιδί από την εταιρεία, έκανε έναν έλεγχο δεν είδε κάτι σοβαρό. Φαίνονταν περίεργοι, όχι όμως τίποτα ιδιαίτερο».

«Ενώ πλησίαζε η μέρα αναχώρησής τους, έπρεπε κάποιος (σ..σ.: από την εταιρεία διαχείρισης) να πάει να ελέγξει το διαμέρισμα, γιατί είχαμε υποψίες. Μπήκε άνθρωπός μας μέσα, είδε την άθλια κατάσταση, υπήρχε μια υποψία για ναρκωτικά καθώς είδε κάτι σπασμένα χάπια στην κουζίνα. Μετά δεν έβγαζε καμία λογική γιατί το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Ακολούθως, ο άνθρωπός μας που πήγε εκεί, τους κλείδωσε μέσα και καλέσαμε την Αστυνομία» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, είπε: «Μετά, με πρόφαση ότι έλειπε ο πατέρας της οικογένειας, έπρεπε με κάποιον τρόπο να έρθει ο άνδρας πίσω, άρα τους κλείδωσαν μέσα τα πράγματα. Φύγανε (σ.σ.: η 28χρονη μαζί με τα δύο ανήλικα αγόρια), κατεβήκαν κάτω στην είσοδο και μ' αυτή τη λογική, θα περίμεναν να επιστρέψει ο άνδρας πίσω, ώστε να καταβάλει κάποιο αντίτιμο και να πάρουν τις βαλίτσες.

Μετά από λίγο που περιμένανε την Ασφάλεια, συναντήθηκαν τυχαία με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Τους ζήτησε τότε (σ.σ.: ο διαχειριστής) να ανέβουν στο διαμέρισμα και τότε άρχισε να αποκαλύπτεται όλο το σκηνικό».

«Το μωρό ήταν δικό μου, πέθανε και ήθελα να το κρατήσω»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 28χρονη Γερμανίδα, που εντοπίστηκε από τις Αρχές μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου μαζί με άλλα πέντε άτομα, φέρεται να είναι η μητέρα του βρέφους, και για το οποίο στην πρώτη της κατάθεση, μετά την προσαγωγή της, φέρεται να είπε ότι το γέννησε πρόωρα (σ.σ.: οκταμηνίτικο) κι ότι πέθανε, όμως δεν ήθελε να το αποχωριστεί κι έτσι αποφάσισε να το τοποθετήσει σε δοχείο και να το καταψύξει.

Ωστόσο, σε επόμενη κατάθεση που έδωσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας, φέρεται να ανέφερε ότι το μωρό ήταν περίπου οκτώ μηνών όταν πέθανε.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Το βράδυ της Κυριακής, ένας εκ των υπαλλήλων της εταιρείας που διαχειρίζεται το διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, μετέβη στο σημείο για να ζητήσει από τους ενοίκους να καταβάλουν το μίσθωμα και να αποχωρήσουν.

Την ώρα που περίμενε να έρθει η Ασφάλεια, την οποία είχε καλέσει, πέρασαν πληρώματα της ομάδας ΔΙΑΣ. Ο διαχειριστής τους εξήγησε ότι το διαμέρισμα είχε μισθωθεί από μια προβληματική οικογένεια, για την οποία υπήρχαν καταγγελίες ότι έκαναν πολλή φασαρία και έπαιρναν και ναρκωτικά.

Τελικά οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και προσήγαγαν αρχικά τον 43χρονο Έλληνα και τον 26χρονο Αφγανό. Ακολούθως, επέστρεψαν και διαπίστωσαν ότι η Γερμανίδα με τα δύο ανήλικα αγόρια ήταν έτοιμη να αποχωρήσει. Στην κατοχή της βρέθηκαν δύο βαλίτσες, οι οποίες κατασχέθηκαν και στη μία εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα.

Άπαντες προσήχθησαν στα κεντρικά της ΓΑΔΑ, όπου και παραμένουν κρατούμενοι, ενώ τα ανήλικα παιδιά βρίσκονται στο Παίδων.

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