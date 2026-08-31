Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο το προφίλ του 43χρονου - Έφτιαχνε εικόνες του με AI σαν μποξέρ και τράπερ

Snapshot Ο 43χρονος Έλληνας που συνελήφθη στην Κυψέλη δημιουργούσε με τεχνητή νοημοσύνη εικόνες όπου εμφανιζόταν ως εγκληματίας, πυγμάχος και τράπερ.

Το βρέφος βρέθηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τις συνθήκες θανάτου του.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, με την απολογία τους να ορίζεται για την Τετάρτη.

Τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας βρέθηκαν σε κακή κατάσταση, με δύο από αυτά να νοσούν από σύφιλη και να λαμβάνουν θεραπεία, χωρίς ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Πριν από ένα χρόνο, με εισαγγελική εντολή, τα παιδιά είχαν αφαιρεθεί από τους γονείς λόγω κακοποίησης και παραμέλησης, αλλά ο φερόμενος πατέρας τα απήγαγε και δεν επιστράφηκαν στις αρχές. Snapshot powered by AI

Το προφίλ του 43χρονου Έλληνα που εντοπίστηκε και συνελήφθη στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε και το βρέφος σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο, έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Τα ερωτήματα γύρω από τη φρικιαστική υπόθεση είναι τόσα πολλά, που οι αρχές, στην προσπάθειά τους να ξετυλίξουν το νήμα, εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα.

Το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου.

Σύμφωνα με το MEGA και την εκπομπή «Live News», ο 43χρονος, αναρτούσε στα κοινωνικά του δίκτυα εικόνες και βίντεο που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και παρουσίαζαν τον ίδιο σε ρόλους που παραπέμπουν σε εγκληματική δράση και παραβατικότητα.

Στις εικόνες εμφανίζεται ως τρομοκράτης, συμμορίτης, φυλακόβιος, πυγμάχος και τράπερ, ενώ σε μία από τις ψηφιακές δημιουργίες παρουσιάζεται ακόμη και ως χαρακτήρας από τη δημοφιλή σειρά ηλεκτρονικών παιχνιδιών Grand Theft Auto.

Σε ορισμένες εικόνες και βίντεο που είχε δημιουργήσει με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ο ίδιος εμφανίζεται ως εκπαιδευτής άγριων σκύλων. Σε διαφορετικό ψηφιακό σενάριο, παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς, σε μια εικόνα που παραπέμπει σε σύλληψη για κάποιο έγκλημα.

Την Τετάρτη η απολογία των συλληφθέντων

Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση. Η γυάλα με το παιδί εντοπίστηκε σε βαλίτσα 38χρονης Γερμανίδας, η οποία ισχυρίζεται πως είναι η μητέρα του.

Νωρίτερα σήμερα, η 38χρονη, ο 43χρονος Έλληνας και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα και συνελήφησαν βρέθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα για διακίνηση ναρκωτικών και πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, προκειμένου να εξεταστεί και το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης των δύο αγοριών

Oι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν έδειξαν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης στα δύο αγόρια. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο 9χρονος και η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσούν από σύφιλη και υποβάλλονται ήδη στην προβλεπόμενη θεραπεία.

Πάνω από δέκα μαχαιριές στο σώμα του βρέφους

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, στην πλάτη του παιδιού εντοπίστηκαν πάνω από δέκα μαχαιριές, ωστόσο αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, πότε δολοφονήθηκε το βρέφος, καθώς, όπως φαίνεται, το παιδί τοποθετήθηκε σε καταψύκτη με τα αίματα, αμέσως μετά το έγκλημα, γεγονός που δεν επιτρέπει στους ιατροδικαστές να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο θανάτου του.

Αποτροπιασμό προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι τόσο η 38χρονη μητέρα, όσο και ο 43χρονος με τον οποίο έμεναν μαζί στο διαμέρισμα, κουβαλούσαν το μωρό ηλικίας περίπου οκτώ ως δέκα μηνών, από σπίτι σε σπίτι, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Live News» του MEGA.

Ανοιχτό αφήνουν επίσης οι αρχές το ενδεχόμενο το παιδί να δολοφονήθηκε στον ύπνο του και ενώ ήταν μπρούμυτα, καθώς σε αυτό δεν βρέθηκαν καθόλου χτυπήματα στο πρόσωπο και στον θώρακα. Όπως ισχυρίστηκε ο 43χρονος, ο θάνατος του παιδιού σημειώθηκε πριν δύο χρόνια.

Στο σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη, διέμενε και 15χρονη έγκυος, η οποία επίσης λέγεται πως είναι κόρη της 38χρονης. Το γεγονός πως η γέννηση του νεκρού βρέφους δεν έγινε σε μαιευτήριο και δεν δηλώθηκε, έχει προβληματίσει τις αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, εξετάζουν την πιθανότητα το παιδί να ήταν της 13χρονης τότε εγκύου.

Στο Παίδων «Αγία Σοφία» τα ανήλικα παιδιά

Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όμως, διέμεναν ακόμα δύο ανήλικα παιδιά, δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία μαζί με την 15χρονη μεταφέρθηκαν σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και παραμένουν.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο «Live News», «είναι ατημέλητα, βρόμικα, είναι πραγματικά σε μία άθλια κατάσταση. Το κορίτσι και το ένα αγόρι έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα».

Η 15χρονη θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για να υποβληθεί σε γυναικολογικό έλεγχο ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκε και 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της ανήλικης.

Με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο και πριν από ένα χρόνο τα παιδιά

Και τα τρία παιδιά, πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαν νοσηλευτεί στο «Παίδων» και, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, είχε αφαιρεθεί η επιμέλειά τους από τους γονείς.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι «πριν από ένα χρόνο λοιπόν, τα τρία παιδιά με εισαγγελική εντολή βρέθηκαν για φιλοξενία στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Τα έφερε η αστυνομία για κακοποίηση, παραμέληση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Μια νύχτα ο φερόμενος πατέρας πήγε και απήγαγε και τα τρία παιδιά. Αμέσως το νοσοκομείο, ως όφειλε, το δήλωσε στην αστυνομία. Η αστυνομία και η εισαγγελία ποτέ δεν μας έφερε τα παιδιά πίσω».

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