Κυψέλη: Την Τετάρτη η απολογία των συλληφθέντων - Χωρίς ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης τα παιδιά

Snapshot Την Τετάρτη θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε πάνω από δέκα μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους, ενώ ο ακριβής χρόνος θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστος λόγω τοποθέτησης του σώματος σε καταψύκτη.

Στο διαμέρισμα διέμεναν τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση, με δύο εξ αυτών να έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί ξανά πριν από ένα χρόνο και είχε αφαιρεθεί η επιμέλειά τους από τους γονείς μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ωστόσο ο πατέρας τους τα απήγαγε τότε από το νοσοκομείο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν υπάλληλος διαχείρισης ζήτησε από τους ενοίκους να αποχωρήσουν λόγω οφειλής, με αστυνομικούς να εντοπίζουν το βρέφος μέσα σε βαλίτσα στη γυάλα. Snapshot powered by AI

Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε δοχείο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Η γυάλα με το παιδί εντοπίστηκε σε βαλίτσα 38χρονης Γερμανίδας, η οποία ισχυρίζεται πως είναι η μητέρα του.

Νωρίτερα, η 38χρονη, ο 43χρονος Έλληνας και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα και συνελήφησαν βρέθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα για διακίνηση ναρκωτικών και πλημμέλημα για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα αναμένεται να διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, προκειμένου να εξεταστεί και το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης των δύο αγοριών

Oι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν έδειξαν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης στα δύο αγόρια. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο 9χρονος και η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσούν από σύφιλη και υποβάλλονται ήδη στην προβλεπόμενη θεραπεία.

Πάνω από δέκα μαχαιριές στο σώμα του βρέφους

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, στην πλάτη του παιδιού εντοπίστηκαν πάνω από δέκα μαχαιριές, ωστόσο αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, πότε δολοφονήθηκε το βρέφος, καθώς, όπως φαίνεται, το παιδί τοποθετήθηκε σε καταψύκτη με τα αίματα, αμέσως μετά το έγκλημα, γεγονός που δεν επιτρέπει στους ιατροδικαστές να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο θανάτου του.

Αποτροπιασμό προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι τόσο η 38χρονη μητέρα, όσο και ο 43χρονος με τον οποίο έμεναν μαζί στο διαμέρισμα, κουβαλούσαν το μωρό ηλικίας περίπου οκτώ ως δέκα μηνών, από σπίτι σε σπίτι, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Live News» του MEGA.

Ανοιχτό αφήνουν επίσης οι αρχές το ενδεχόμενο το παιδί να δολοφονήθηκε στον ύπνο του και ενώ ήταν μπρούμυτα, καθώς σε αυτό δεν βρέθηκαν καθόλου χτυπήματα στο πρόσωπο και στον θώρακα. Όπως ισχυρίστηκε ο 43χρονος, ο θάνατος του παιδιού σημειώθηκε πριν δύο χρόνια.

Στο σπίτι της φρίκης στην Κυψέλη, διέμενε και 15χρονη έγκυος, η οποία επίσης λέγεται πως είναι κόρη της 38χρονης. Το γεγονός πως η γέννηση του νεκρού βρέφους δεν έγινε σε μαιευτήριο και δεν δηλώθηκε, έχει προβληματίσει τις αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με την ίδια εκπομπή, εξετάζουν την πιθανότητα το παιδί να ήταν της 13χρονης τότε εγκύου.

Στο Παίδων «Αγία Σοφία» τα ανήλικα παιδιά

Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, όμως, διέμεναν ακόμα δύο ανήλικα παιδιά, δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών, τα οποία μαζί με την 15χρονη μεταφέρθηκαν σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και παραμένουν.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο «Live News», «είναι ατημέλητα, βρόμικα, είναι πραγματικά σε μία άθλια κατάσταση. Το κορίτσι και το ένα αγόρι έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα».

Η 15χρονη θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για να υποβληθεί σε γυναικολογικό έλεγχο ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκε και 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της ανήλικης.

«Έκαναν χρήση ναρκωτικών»

Στην ίδια εκπομπή μίλησαν και ένοικοι της πολυκατοικίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν τα τρία παιδιά.

«Ήταν τρία πιτσιρίκια. Κάθε βράδυ έβγαιναν από την πολυκατοικία. Φωνάζανε στη γλώσσα τους. Αραβικά μάλλον. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 και ένας Αφγανός».

«Ήταν πολύ περίεργος κόσμος. Φαινόταν από το πρόσωπο ότι έκαναν χρήση. Σαν ζόμπι από ναρκωτικά. Και μια κοπελίτσα 15 ετών φαινόταν στην μούρη η χρήση», ανέφεραν ένοικοι.

«Υπήρχε πολλή βρομιά στην πολυκατοικία και φασαρία και το ασανσέρ όλη νύχτα πηγαινοερχόταν και είχα ειδοποιήσει τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και το διαχειριστή διότι η κατάσταση ήταν αφόρητη από πλευρά βρομιάς. Δηλαδή πετούσαν μπουκάλια, ιστορίες αυτά και τα μαζεύαμε», ανέφερε γειτόνισσα.

Με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο και πριν από ένα χρόνο τα παιδιά

Και τα τρία παιδιά, πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαν νοσηλευτεί στο «Παίδων» και, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, είχε αφαιρεθεί η επιμέλειά τους από τους γονείς.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι «πριν από ένα χρόνο λοιπόν, τα τρία παιδιά με εισαγγελική εντολή βρέθηκαν για φιλοξενία στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Τα έφερε η αστυνομία για κακοποίηση, παραμέληση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Μια νύχτα ο φερόμενος πατέρας πήγε και απήγαγε και τα τρία παιδιά. Αμέσως το νοσοκομείο, ως όφειλε, το δήλωσε στην αστυνομία. Η αστυνομία και η εισαγγελία ποτέ δεν μας έφερε τα παιδιά πίσω».

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Το βράδυ της Κυριακής, ένας εκ των υπαλλήλων της εταιρείας που διαχειρίζεται το διαμέρισμα στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, μετέβη στο σημείο για να ζητήσει από τους ενοίκους να καταβάλουν το μίσθωμα και να αποχωρήσουν.

Την ώρα που περίμενε να έρθει η Ασφάλεια, την οποία είχε καλέσει, πέρασαν πληρώματα της ομάδας ΔΙΑΣ. Ο διαχειριστής τους εξήγησε ότι το διαμέρισμα είχε μισθωθεί από μια προβληματική οικογένεια, για την οποία υπήρχαν καταγγελίες ότι έκαναν πολλή φασαρία και έπαιρναν και ναρκωτικά.

Τελικά οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα και προσήγαγαν αρχικά τον 43χρονο Έλληνα και τον 26χρονο Αφγανό. Ακολούθως, επέστρεψαν και διαπίστωσαν ότι η Γερμανίδα με τα δύο ανήλικα αγόρια ήταν έτοιμη να αποχωρήσει. Στην κατοχή της βρέθηκαν δύο βαλίτσες, οι οποίες κατασχέθηκαν και στη μία εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα.

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