Κυψέλη: «Ύμνουσε» την οικογένεια και τον ρόλο της μάνας ο 43χρονος

Snapshot Ο 43χρονος ανέβαζε στα social media φωτογραφίες των ανηλίκων, παρουσιάζοντας την οικογένειά του ως ευτυχισμένη, παρά το σοκαριστικό τατουάζ στην πλάτη του που απεικονίζει παιδί με σταυρό και ραφή στο πρόσωπο.

Ένα 8 μηνών βρέφος βρέθηκε δολοφονημένο με τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, ενώ ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι το παιδί ήταν «δαίμονας» και πέθανε επειδή έκλαιγε συνεχώς.

Δύο ανήλικα αγόρια που ζούσαν με τον 43χρονο φέρεται να έχουν αφροδίσια νοσήματα, και εντοπίστηκαν ερωτικά βοηθήματα και κάμερες στο χώρο διαμονής τους, χωρίς όμως να υπάρχουν σημάδια κακοποίησης μέχρι στιγμής.

Τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί από τον 43χρονο και τη σύντροφό του πριν από έναν χρόνο με εισαγγελική εντολή, αλλά ο 43χρονος απήγαγε τα παιδιά από νοσοκομείο όπου φιλοξενούνταν, γεγονός που καταγγέλθηκε στις αρχές.

Έχει δοθεί εντολή για εξέταση DNA σε όλα τα παιδιά για να διαπιστωθεί αν είναι αδέρφια, ενώ το ζευγάρι και ο 27χρονος σύντροφος της 15χρονης θα δώσουν εξηγήσεις στον Ανακριτή. Snapshot powered by AI

Σε συνεχείς αναρτήσεις φωτογραφιών των ανηλίκων προχωρούσε ο 43χρονος, που συνελήφθη στην Κυψέλη, παρουσιάζοντας με κάθε ευκαιρία την «ευτυχισμένη οικογένεια» που είχε δημιουργήσει, όπως έγραφε.

Στις εικόνες που έχει ανεβάσει τόσο ο ίδιος όσο και η Γερμανίδα σύντροφός του στα προσωπικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζονται η 15χρονη σήμερα κόρη του 43χρονου, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είναι έγκυος, καθώς και δύο ανήλικα αγόρια.

Κανένα από τα παιδιά δεν φαίνεται να έχει κοινά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα.

Εκτός όμως από τα τρία ανήλικα, υπάρχουν ορισμένες φωτογραφίες και με ένα βρέφος, το οποίο, σύμφωνα με ανάρτηση της συντρόφου του, γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2021.

Οι φωτογραφίες αυτές έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, προκειμένου να διαλευκανθεί αν πρόκειται για το δολοφονημένο αγγελούδι ή για κάποιο άλλο παιδί.

Ανάμεσα στις εκατοντάδες φωτογραφίες που έχει αναρτήσει ο 43χρονος, στα τουλάχιστον τρία προφίλ που διατηρεί στα social media, τρόμο προκαλεί μία ανάρτησή του που δείχνει το τατουάζ στην πλάτη του. Απεικονίζεται ένα μικρό παιδί με σταυρό στο μέτωπο, ενώ στο πρόσωπό του υπάρχει μία ραφή που διατρέχει το στόμα και τα μάγουλα. Σε άλλες φωτογραφίες διακρίνονται παιδιά μαζί με σκοτεινές μορφές.

Το newsbomb επιλέγει να μην προβάλει καμία από αυτές τις φωτογραφίες.

Σε ένα από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι αρχές είναι ποιος δολοφόνησε το 8 μηνών μωρό, το οποίο έφερε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη.

«Ήταν δαιμονισμένο»

Ο 43χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως «στο μαιευτήριο μας έδωσαν άλλο παιδί, έκλαιγε συνέχεια, αυτό ήταν σατανιασμένο. Πέθανε και ησύχασε το σπίτι μας».

«Ομολογεί», δηλαδή, ότι σκότωσαν το βρέφος επειδή έκλαιγε, χωρίς ωστόσο να απαντά ούτε ο ίδιος ούτε η Γερμανίδα στο ποιος προχώρησε σε αυτή τη φρικιαστική πράξη.

Τα δύο ανήλικα αγόρια

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το φως όσον αφορά την υγεία των δύο ανήλικων αγοριών. Οι εξετάσεις τους φέρεται να έδειξαν αφροδίσια νοσήματα , με τους αστυνομικούς να ερευνούν κάθε ενδεχόμενο, σε συνδυασμό με τα ερωτικά βοηθήματα αλλά και τις κάμερες που εντοπίστηκαν σε βαλίτσα στο Airbnb όπου διέμεναν στην Κυψέλη.

Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν διαπιστώσει σημάδια κακοποίησης στα δύο παιδιά.

Έχει δοθεί εντολή να γίνει εξέταση DNA σε όλα τα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αδέρφια.

Η εισαγγελική εντολή

Οργή, πάντως, έχει προκαλέσει το γεγονός ότι πριν από έναν χρόνο, με εισαγγελική εντολή, τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί από τον 43χρονο και τη Γερμανίδα όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Είχαν φιλοξενηθεί, με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Ωστόσο, ο φερόμενος ως πατέρας τους πήγε στο νοσοκομείο ένα βράδυ και απήγαγε τα παιδιά, γεγονός που καταγγέλθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου στην Αστυνομία. Το ερώτημα είναι τι ενέργειες έγιναν από τις αρχές και γιατί τα παιδιά δεν επέστρεψαν στο νοσοκομείο.

Το ζευγάρι θα δώσει εξηγήσεις στον Ανακριτή την Τετάρτη όπως και ο 27χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο σπίτι και φέρεται να είναι ο σύντροφος της 15χρονης.

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