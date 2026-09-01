Κυψέλη: Έξι χρόνια μετά, το ίδιο πρόσωπο στο επίκεντρο μιας φρίκης - Το παρελθόν του 43χρονου

Οι γείτονες περιγράφουν τον 43χρονο ως σκυθρωπό και θηριώδη, που άλλαζε συνεχώς σπίτια στην περιοχή μετά την αποφυλάκισή του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Ρεπορτάζ

Κυψέλη: Έξι χρόνια μετά, το ίδιο πρόσωπο στο επίκεντρο μιας φρίκης - Το παρελθόν του 43χρονου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο 43χρονος κατηγορείται για την υπόθεση νεκρού βρέφους στην Κυψέλη και είχε προηγουμένως εκδώσει παράνομα μια Γερμανίδα που είχε αιχμαλωτίσει στην ίδια γειτονιά.
  • Η Γερμανίδα κατάφερε να διαφύγει το 2020 και ενημέρωσε τις Αρχές, ενώ ο 43χρονος είχε συλληφθεί τότε για την εκπόρνευσή της.
  • Οι γείτονες περιγράφουν τον 43χρονο ως σκυθρωπό και θηριώδη, που άλλαζε συνεχώς σπίτια στην περιοχή μετά την αποφυλάκισή του.
  • Οι κάτοικοι της περιοχής στην Κυψέλη δηλώνουν σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι από την αποκάλυψη της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος.
  • Ο 43χρονος κρατούσε το βρέφος κρυφό για περίπου δύο χρόνια, διατηρώντας το σε κατάσταση ψύξης.
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Ο 43χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, είχε στήσει ένα άντρο ακολασίας λίγα μέτρα πιο κάτω, στην οδό Σκιάθου και πάλι στην ίδια γειτονιά, εκδίδοντας μια Γερμανίδα υπήκοο την οποία είχε ουσιαστικά αιχμάλωτη και την εξέδιδε σε πελάτες. 2020.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της γυναίκας, ο τότε 37χρονος την είχε πείσει μέσω Facebook να έρθει στην Ελλάδα και, αφού εκείνη εγκαταστάθηκε στη χώρα, φέρεται να την εξανάγκαζε να εκδίδεται, κρατώντας την παράλληλα περιορισμένη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η γυναίκα κατάφερε τελικά να διαφύγει και να απευθυνθεί στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για μαστροπεία.

Ο ίδιος είχε προφυλακιστεί για πέντε μήνες και αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2020.

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στην παλιά γειτονιά του Β.Σ. και οι μαρτυρίες των γειτόνων είναι χαρακτηριστικές. Όπως τονίζουν, πρόκειται για το ίδιο άτομο με αυτό που συνελήφθη για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ήταν αυτός που εξέδιδε τη Γερμανίδα και είναι αυτός που συνελήφθη χθες για την ειδεχθή υπόθεση της κατά τα φαινόμενα δολοφονίας του οκτώ-εννιά μηνών βρέφους, το οποίο κρατούσε κρυφό από τις Αρχές εδώ και περίπου 2 χρόνια, κρατώντας το σε κατάσταση ψύξης.

«Είχε βάλει ψάθα στο μπαλκόνι να μην βλέπουμε - Όλα γίνονταν το βράδυ»

«Τον θυμάμαι. Ήταν ένας γιγαντόσωμος. Έμενε εδώ στην Σκιάθου. Πριν από 5 χρόνια. Είχε συλληφθεί και τότε γιατί είχε φέρει παράνομα μια κοπέλα από τη Γερμανία αν δεν κάνω λάθος και την εξέδιδε. Κάποια στιγμή κατάφερε η κοπέλα κι έφυγε από το σπίτι και πήγε στην Αστυνομία και τον κατέδωσε. Δεν θυμάμαι τότε να είχε δει γυναίκα και παιδιά.

Αυτόν δεν τον ξεχνάω, ήταν θηριώδης, σου τραβούσε την προσοχή. Δεν τον θυμάμαι ποτέ να γελάει ήταν σκυθρωπός.

Είχε έρθει η Αστυνομία όταν έγινε η καταγγελία. Είχε κλείσει όλο το μπαλκόνι με ψάθα να μην φαίνεται τι γίνεται. Αυτά (σ.σ.: η εκπόρνευση της Γερμανίδας) γίνονταν κυρίως βραδινές ώρες που ήμουν κλειστός εγώ εδώ» λέει χαρακτηριστικά στο Newsbomb.gr επαγγελματίας της περιοχής.

Κυψέλη

Το σπίτι στην οδό Σκιάθου στην Κυψέλη

Κυψέλη: «Δεν είχαμε ιδέα, έχουμε τρομοκρατηθεί», λέει κάτοικος

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι κάτοικοι και στην οδό Θάσου στην Κυψέλη μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα της περιοχής.

Κυψέλη-βρέφος

Το διαμέρισμα στην οδό Θάσου που κατοικούσαν

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, κάτοικος της γειτονιάς εξέφρασε την έκπληξή του για όσα συνέβησαν, καθώς, όπως είπε, κανείς δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό.

«Δεν είχαμε ιδέα, έχουμε τρομοκρατηθεί. Εύχομαι να μην ξαναδούμε τέτοιο πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλαζε συνεχώς σπίτια

Μετά το σπίτι στην οδό Σκιάθου, στο οποίο συνελήφθη για την αρπαγή και την εκπόρνευση της Γερμανίδας, ο 43χρονος, αφού αποφυλακίστηκε, έπιασε άλλο σπίτι στην οδό Αιλιανού.

Η χαρακτηριστική του φιγούρα, τον έκανε να μην περνά απαρατήρητος κι όλοι στην περιοχή τον θυμούνται.

Σπίτι-43ΧΡΟΝΟΥ-ΚΥΨΕΛΗ-ΝΕΚΡΟ ΒΡΕΦΟΣ

Το σπίτι στο οποίο διέμενε ο 43χρονος μετά την αποφυλάκισή του στην οδό Αιλιανού

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