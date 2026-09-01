Χαμόγελο του Παιδιού για Κυψέλη: Είχαμε στείλει αναφορά στην εισαγγελία για την οικογένεια το 2020

Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε λάβει τρεις αναφορές για την οικογένεια της Κυψέλης από το 2020, με μία εξ αυτών να αποστέλλεται στην εισαγγελία

Μιχάλης Παπαδάκος

Χαμόγελο του Παιδιού για Κυψέλη: Είχαμε στείλει αναφορά στην εισαγγελία για την οικογένεια το 2020
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε λάβει τρεις αναφορές για την οικογένεια της Κυψέλης από το 2020, με μία εξ αυτών να αποστέλλεται στην εισαγγελία.
  • Η πρώτη αναφορά το 2020 αφορούσε παραμέληση παιδιών, οικονομική εκμετάλλευση, χρήση ουσιών από τους γονείς και είχε σταλεί στην εισαγγελία χωρίς να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία της.
  • Τη δεύτερη αναφορά το 2024 δεν στάλθηκε στην εισαγγελία λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων.
  • Από το 2024 έως σήμερα, το Χαμόγελο του Παιδιού δεν έχει λάβει περαιτέρω πληροφορίες ή καταγγελίες για την οικογένεια.
  • Τα στοιχεία των αναφορών ταιριάζουν με την υπόθεση της Κυψέλης, αλλά η σύνδεση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί λόγω έλλειψης συγκεκριμένων δεδομένων.
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Ανακοίνωση αναφορικά με την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, στην οποία αναφέρει ότι από το 2020 είχε δεχθεί τρεις αναφορές για την εν λόγω «οικογένεια» και μάλιστα, είχε σταλεί και σχετική αναφορά στην εισαγγελία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο οργανισμός στην ανακοίνωσή του σχετικά με την πρώτη καταγγελία το 2020, «η αναφορά εστάλη στην αρμόδια Εισαγγελία. Ενημέρωση του Οργανισμού για την πορεία της αναφοράς δεν υπήρξε».

Για τη δεύτερη καταγγελία, δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, οπότε δεν εστάλη ο φάκελος στην εισαγγελία, ενώ κλείνοντας αναφέρεται ότι από το 2024 μέχρι και σήμερα, δεν είχε γίνει κάποια όχληση για τη συγκεκριμένη «οικογένεια».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων για την υπόθεση της Κυψέλης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Τον Απρίλιο 2020 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια. Ο καλών ανέφερε:

  • παραμέληση της υγιεινής των 3 παιδιών
  • οικονομική εκμετάλλευση της κόρης
  • χρήση ουσιών από τους γονείς
  • παραμέληση της εποπτείας των παιδιών

Η αναφορά εστάλη στην αρμόδια Εισαγγελία. Ενημέρωση του Οργανισμού για την πορεία της αναφοράς δεν υπήρξε.

Τον Δεκέμβριο 2024 ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 για 3 παιδιά, 1 κορίτσι και 2 αγόρια. Οι καλούντες ανέφεραν:

  • πιθανή χρήση ουσιών από το κορίτσι
  • σωματική βία από τον πατέρα προς την κόρη
  • χρήση ουσιών από τους γονείς
  • κακοποίηση της κόρης από τον πατέρα

Καθώς δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία (ονοματεπώνυμα, περιοχή κ.λπ.) ο Οργανισμός δεν προχώρησε σε αποστολή της συγκεκριμένης αναφοράς στις αρμόδιες Αρχές.

Με τα δεδομένα που τώρα δημοσιοποιούνται, οι ηλικίες, το φύλο των παιδιών και οι οικογενειακές συνθήκες (Έλληνας πατέρας, αλλοδαπή μητέρα, χρήση ουσιών κ.λπ.) ταιριάζουν με την υπόθεση της Κυψέλης.

Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί απόλυτα λόγω έλλειψης στοιχείων στην αναφορά του 2020 και στην κλήση του 2024.

Από το 2024 έως και σήμερα δεν έχει υπάρχει καμία άλλη εμπλοκή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

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