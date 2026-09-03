Κυψέλη: Καμία μάνα δεν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο παιδί στον κόσμο – Τι λέει η μητέρα του 43χρονου

Snapshot Η μητέρα του 43χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη δηλώνει ότι δεν γνώριζε τις πράξεις του γιου της και απορρίπτει κάθε ευθύνη.

Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι το βρέφος πέθανε ξαφνικά λόγω σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων της συζύγου του μετά τη γέννα.

Μετά το θάνατο του βρέφους, ο 43χρονος τοποθέτησε το σώμα στον καταψύκτη από φόβο ότι οι αρχές θα του πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά που δεν ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα.

Η σύζυγος του 43χρονου φέρεται να παρουσίασε σημάδια ψυχολογικής κρίσης επί οκτώ μήνες μετά τη γέννα, αλλά συνήλθε μετά το θάνατο του βρέφους.

Η οικογένεια μετακόμισε σε διάφορα Airbnb και τελικά στην Θάσο πριν από περίπου ένα μήνα, ενώ το πτώμα του βρέφους παρέμεινε κρυμμένο στον καταψύκτη. Snapshot powered by AI

«Εγώ δεν φταίω». Αυτό ανέφερε η μητέρα του 43χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε βαλίτσα στο σπίτι στην Κυψέλη.

Μιλώντας στο MEGA, η μητέρα του 43χρονου ανέφερε πως δεν γνώριζε τι έκανε ο γιος της, καθώς έχει να έρθει στην Ελλάδα εδώ και 12 χρόνια. Η ίδια ανέφερε πως είναι «μόνη της» και προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά το τι έχει γίνει.

Η μητέρα του σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή είμαι μόνη μου. Ο άντρας μου έχει πεθάνει. Είμαι στα χαμένα αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να βάλω μία σειρά τι έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω τίποτα. Έχω μπερδευτεί με όλα αυτά. Ο κόσμος με δικάζει. Εγώ δε φταίω. Ούτε είπα να σκοτώσει, ούτε είπα να κάνει, ούτε είπα. Εγώ ζω στη Γερμανία. Εγώ έχω να έρθω Ελλάδα δώδεκα χρόνια. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει πίσω αυτό το παιδί; Δεν είναι μικρό παιδί. Είναι 43 χρονών παλικάρι. Για ποιο πράγμα να φταίει αυτή η μάνα; Με δικάζει εμένα ο κόσμος τι μάνα είμαι. Εγώ τι μάνα ήμουνα; Εγώ μια ζωή ήμουν δίπλα στα παιδιά μου και πάντα θα είμαι στα παιδιά μου δίπλα, ό,τι και να γίνει. Φυσικά μια μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Ποτέ».

«Τρώγαμε και έσκασε η κοιλιά του»

Στο μεταξύ, ο 43χρονος στην κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα μετά τη γέννα. Επιπλέον, ισχυρίστηκε, ότι το μωρό πέθανε ξαφνικά μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων παιδιών όταν «έσκασε η κοιλιά του».

«Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Σαν κάτι να την είχε συνεπάρει. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι», αναφέρει ο 43χρονος σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega.

«Μετά από οκτώ μήνες μία μέρα δεν ήταν καλά το μωρό και είχε πυρετό. Είχε ένα βλέμμα αφασίας. Δεν καταλάβαινε και δεν έκανε κινήσεις. Το αντιληφθήκαμε με την γυναίκα μου. Βάλαμε να το ταΐσουμε και κάτσαμε στο τραπέζι. Εκεί που ήμασταν στο τραπέζι ακούμε έναν δυνατό ήχο σαν κάτι να σκάει. Πάμε στο παιδί και βλέπω ότι έχει σκάσει η κοιλιά του. Προσπάθησα να το σώσω αλλά αυτό πέθανε», περιέγραψε στη συνέχεια.

Όπως υποστήριξε ο 43χρονος τοποθέτησε το άψυχο σώμα του βρέφους στον καταψύκτη υπό τον φόβο μήπως οι Αρχές του πάρουν τα άλλα παιδιά καθώς δεν ήταν δηλωμένα στην Ελλάδα.

«Όταν έγινε όλο αυτό τα υπόλοιπα τρία παιδιά μας ήταν μαζί και καθόμασταν στο τραπέζι και τρώγαμε. Είδαν και αυτά αυτό που έγινε. Εγώ φοβήθηκα και τότε τύλιξα το μωρό με σακούλες και το έβαλα στον καταψύκτη. Τότε με την οικογένειά μου μέναμε σε Airbnb στην Αθήνα. Ο λόγος που φοβήθηκα ήταν να μην μου πάρουν τα υπόλοιπα παιδιά γιατί δεν τα είχα δηλωμένα ότι ζουν στην Ελλάδα. Επειδή η γυναίκα μου δεν είχε τακτοποιήσει ποτέ τα χαρτιά της στην Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Εντωμεταξύ μετά από τον θάνατο του μωρού η γυναίκα μου την άλλη μέρα συνήλθε. Ξαφνικά ήταν μια χαρά. Αυτό το παρατήρησαν και τα υπόλοιπα παιδιά και είπαν ότι η μαμά είναι πάλι καλά. Το πτώμα του μωρού παρέμεινε κρυμμένο στον καταψύκτη. Μετά φύγαμε από εκείνο το σπίτι και μείναμε και σε άλλα Airbnb. Πριν από περίπου ένα μήνα μετακομίσαμε στην Θάσου 23», κατέληξε ο 43χρονος, σύμφωνα με το Mega.

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