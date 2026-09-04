Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του

Τι περιγράφουν οι γονείς του για τα προβλήματα υγείας που παρουσίαζε το μωρό

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στην Κυψέλη φέρεται να εμφάνιζε συμπτώματα στερητικού συνδρόμου λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του.
  • Οι γονείς έχουν παραδεχθεί τη χρήση ναρκωτικών, ενώ το μωρό παρουσίαζε συνεχές κλάμα, δυσκολία στον ύπνο και τη σίτιση, εμετούς και προβλήματα με το έντερο.
  • Το νεογνικό στερητικό σύνδρομο προκαλείται από έκθεση σε εξαρτησιογόνες ουσίες κατά την εγκυμοσύνη και εκδηλώνεται με έντονα συμπτώματα όπως οξύ κλάμα και δυσκολία στη σίτιση.
  • Οι τοξικολογικές εξετάσεις του βρέφους αναμένονται για να επιβεβαιώσουν αν είχε εκτεθεί σε ναρκωτικά και αν αυτό συνδέεται με τα συμπτώματά του.
  • Ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε τρεις θανατηφόρες μαχαιριές, ενώ εξετάζονται παράλληλα οι συνθήκες διαβίωσης και η κατάσταση των παιδιών της οικογένειας.
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Το ενδεχόμενο το βρέφος που βρέθηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης στην Κυψέλη, να εμφάνιζε συμπτώματα στερητικού συνδρόμου όσο ήταν εν ζωή, εξετάζουν οι αρχές.

Και οι δύο γονείς του παιδιού, ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, έχουν παραδεχτεί ότι είναι χρήστες ναρκωτικών. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις περιγραφές τους, το μωρό έκλαιγε συνεχώς, δυσκολευόταν να κοιμηθεί και να φάει, έκανε εμετούς και είχε προβλήματα με το έντερο, έχει κινήσει τις υποψίες των αρχών ότι το βρέφος αντιμετώπιζε στερητικά σύνδρομα.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι εάν το μωρό είχε εκτεθεί σε ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι ίδιοι οι γονείς έχουν περιγράψει ένα μωρό που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας από πολύ νωρίς. «Το μωρό είχε προβλήματα υγείας εξαρχής. Κοιμόταν μία ώρα και τις υπόλοιπες 23 έκλαιγε. Οι γιατροί μας έλεγαν πως είχε κήλη και κάτι στο έντερο».

Ακόμη και η σίτιση του παιδιού, σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει, ήταν δύσκολη. «Το μωρό δεν είχε δύναμη να ρουφήξει γάλα και στην αρχή δεν μας άφηναν οι γιατροί να το πάρουμε σπίτι. Του κάναμε μασάζ για να μπορεί να ενεργηθεί γιατί από μόνο του δεν μπορούσε».

Ο 43χρονος έχει περιγράψει επίσης μία ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση μέσα στο σπίτι, υποστηρίζοντας ότι το συνεχές κλάμα του βρέφους είχε προκαλέσει έντονο στρες στην οικογένεια. «Από τότε που γεννήθηκε το μωρό, επί 8 μήνες, η γυναίκα μου δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Έλεγε ασυναρτησίες. Βουτούσε το κεφάλι της μέσα στο πιάτο με το φαγητό. Μιλούσε στα παιδιά μας ενώ δεν ήταν μπροστά. Ήταν πολύ στρεσαρισμένη επειδή το μωρό έκλαιγε συνέχεια. Όλοι ήμασταν στρεσαρισμένοι».

«Ισχύει το στερητικό σύνδρομο σε βρέφος από τοξικομανή μαμά»

Για το ενδεχόμενο στερητικού συνδρόμου μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου, εξηγώντας ότι ένα βρέφος που έχει εκτεθεί σε ναρκωτικές ουσίες μέσω της μητέρας του μπορεί να παρουσιάσει στερητικά συμπτώματα. «Ισχύει το στερητικό σύνδρομο σε βρέφος από τοξικομανή μαμά. Ο πρώτος μήνας ενός μωρού τοξικομανούς μητέρας έχει έντονα συμπτώματα. Τα στερητικά συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν έως και 6 μήνες. Θα δούμε στην τοξικολογική του μωρού εάν βρεθούν νακρωτικά».

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται επομένως να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για το εάν το παιδί είχε εκτεθεί σε ουσίες και κατά πόσο αυτές μπορεί να σχετίζονται με τα συμπτώματα που παρουσίαζε.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα παιδιά της οικογένειας. Η μητέρα έχει παραδεχθεί τη χρόνια χρήση ουσιών, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εξετάσεις έδειξαν χρήση ναρκωτικών ουσιών και από τη 15χρονη κόρη της.

Σε ό,τι αφορά τον θάνατο του βρέφους, πάντως, τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν προς διαφορετική κατεύθυνση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν εντοπίστηκε παθολογικό πρόβλημα που να δικαιολογεί τον θάνατό του, ενώ στο σώμα του διαπιστώθηκαν τρεις θανατηφόρες μαχαιριές και ακόμη 15 τραύματα που φέρεται να προκλήθηκαν μετά τον θάνατό του.

Τι είναι το στερητικό σύνδρομο στα βρέφη

Πίσω από το επίμονο κλάμα και τα υπόλοιπα προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε το μωρό θα μπορούσε να βρίσκεται και μία σοβαρή ιατρική κατάσταση. Πρόκειται για το νεογνικό στερητικό σύνδρομο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε βρέφη που έχουν εκτεθεί σε εξαρτησιογόνες ουσίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η Δήμητρα Μεταλλινού, επίκουρη καθηγήτρια Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξήγησε στο Live News: «Το νεογνικό σύνδρομο είναι σύνολο συμπτωμάτων που εμφανίζει νεογνό όταν στην εγκυμοσύνη έχει εκτεθεί σε ουσίες και φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση. Μεταφέρονται μέσω του πλακούντα».

Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς η μητέρα έχει παραδεχθεί ότι είναι χρόνια χρήστης ουσιών. Ωστόσο, το εάν το συγκεκριμένο βρέφος πράγματι παρουσίαζε στερητικό σύνδρομο δεν έχει επιβεβαιωθεί και αναμένεται να διερευνηθεί μέσα από τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα συμπτώματα ενός τέτοιου συνδρόμου μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονα. «Οξύ κλάμα, τρέμουλο, αυξημένος μυϊκό τόνος, δυσκολία στον ύπνο, εμετός, διάρροια, δυσκολία στη σίτιση».

Ορισμένα από αυτά μοιάζουν με όσα, σύμφωνα με τις περιγραφές των γονιών, που αμφισβητεί το πόρισμα του ιατροδικαστή για τις πολλαπλές μαχαιριές, αντιμετώπιζε το εννέα μηνών βρέφος: δυσκολία στη σίτιση, προβλήματα με το έντερο, εμετούς και πολύωρο κλάμα.

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