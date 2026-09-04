Κυψέλη: Η ζωή του 43χρονου - Τα παιδικά χρόνια στη Γερμανία, τα ναρκωτικά και το άγνωστο 5ο παιδί

Snapshot Ο 43χρονος πατέρας του νεκρού βρέφους είχε μακρά ιστορία εθισμού στα ναρκωτικά και ποινικές διώξεις.

Έχει πέντε παιδιά, εκ των οποίων το ένα δεν είναι βιολογικό παιδί του, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα DNA.

Το νεκρό βρέφος βρέθηκε μετά από τέσσερα χρόνια σε καταψύκτη, ενώ ο πατέρας και η 38χρονη σύντροφός του κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Παρά τις προσπάθειες των γονιών του να τον βοηθήσουν, ο 43χρονος βυθίστηκε σε έναν φαύλο κύκλο παρανομίας και τοξικοεξάρτησης.

Η μητέρα του 43χρονου δηλώνει άγνοια για τις πράξεις του γιου της και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 43χρονος, πατέρας του νεκρού μωρού, ο οποίος με απόλυτη κυνικότητα κατά την διάρκεια της κατάθεσής του εξήγησε για ποιο λόγο τοποθέτησε το άψυχο βρέφος μέσα στον καταψύκτη έπειτα από τον θάνατό του.

Ο θείος του 43χρονου μίλησε στο ΜEGA και προσπάθησε να ξετυλίξει το κουβάρι της ζωής του 43χρονου, τον λόγο που δεν είχε δηλώσει πουθενά την γέννηση των παιδιών του, το γεγονός πως είχε και 5ο παιδί με διαφορετική γυναίκα αλλά και την προδιαγεγραμμένη πορεία που ο 43χρονος είχε ξεκινήσει να χαράσσει χρόνια πριν.

Τα παιδικά του χρόνια

Ο θείος του 43χρονου εξιστόρησε τη διαδρομή που ακολούθησε από τα παιδικά του χρόνια στην Γερμανία, τον δρόμο αυτοκαταστροφής που διάλεξε αλλά και τις απέλπιδες προσπάθειες των γονιών να τον ξεμπλέξουν.

«Και φιλότιμο και καλό παιδί, αλλά τα ναρκωτικά τον έκαναν έτσι. Αλλά δεν περίμενα να φτάσει σε αυτό το σημείο ότι θα πάρει ένα παιδάκι να το σφάξει και να το βάλει στη βαλίτσα», είπε.

Παιδί της ομογένειας, μεγάλωσε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς. Φοίτησε σε ελληνογερμανικό σχολείο και σπούδασε μηχανικός.

«Εγώ γέννησα δύο γερά παιδιά. Τα μεγάλωσα εδώ στη Γερμανία. Σπουδάσανε, κάνανε. Τα μεγάλωσα σωστά σε ένα σπίτι σωστό, με οικογένεια».

«Ο πατέρας του πέθανε γι’ αυτά τα θέματα. Ο άνθρωπος είχε «σκάσει», δούλευε, έπαιρναν τόσα λεφτά οι άνθρωποι και ασχολούνται με αυτόν τον άνθρωπο. «Χάθηκε» ο πατέρας του γι’ αυτό το θέμα. Άνθρωποι νοικοκυραίοι. Δεν ξέρω αυτό το παιδί πώς κατάντησε», πρόσθεσε ο ξάδερφος του 43χρονου.

Τα ναρκωτικά & ο άγνωστος γιος του

Αν και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που δεν του έλειψε τίποτα, διάλεξε από πολύ νωρίς τον φαύλο κύκλο των καταχρήσεων και των παρανομιών.

«Δεν ξέρω πού έμπλεξε αυτός. Έβγαλε ελληνογερμανικό σχολείο. Δεν ξέρω και τι έχει σπουδάσει κι εδώ είχε βρει μια καλή δουλειά επειδή ξέρει κομπιούτερ και ξένες γλώσσες. Ξέρει αγγλικά, γερμανικά καλά. Κι είχε βρει καλή δουλειά και έπαιρνε καλό μισθό. Τώρα πού έφτασε και πού κατάληξε αυτός ο άνθρωπος;», συμπλήρωσε ο ξάδερφός του.

Σε ηλικία 25 ετών μπήκε στον κόσμο των σκληρών ναρκωτικών. Ένα χρόνο αργότερα, στα 26 του, γίνεται πατέρας για πρώτη φορά. Είναι το άγνωστο μωρό, η ύπαρξη του οποίου αποκαλύφθηκε χθες και για πρώτη φορά σήμερα μιλά για εκείνο η μητέρα του 43χρονου.

«Κοντεύει δεκαοχτώ χρονών. Είναι και αρραβωνιασμένο. Έχει τραβήξει τη ζωή του. Το παιδί ούτε ελληνικά μιλάει, μόνο γερμανικά. Έχει του συγχωρεμένου πατέρα μου το όνομα, αλλά στο επίθετο δεν έχει πάρει το δικό μας όνομα, έχει πάρει το γερμανικό. Η μάνα του έδωσε το γερμανικό».

Ο χωρισμός ήρθε λίγους μήνες μετά τη γέννηση. Η Γερμανίδα αποφάσισε να μεγαλώσει μόνη το παιδί της όσο ο 43χρονος βούλιαζε ακόμη περισσότερο στον κόσμο των καταχρήσεων. Η εξάρτηση έφερε την παρανομία και ο δρόμος της φυλακής έμοιαζε μονόδρομος.

«Αυτός είχε κάνει φυλακή εκεί πέρα Γερμανία για ναρκωτικά. Βγήκε απ’ τη φυλακή, πλήρωσε πολλά λεφτά ο πατέρας του. Δεν έμεινε πέντε μήνες. Τρεις μήνες αν έμεινε αλλά πλήρωσαν πολλά λεφτά νομίζω ο πατέρας του και τον έβγαλε».

Η γνωριμία με την 38χρονη Γερμανίδα & τα παιδιά τους

Εκείνη την περίοδο είχε γνωρίσει ήδη την νυν σύντροφο του. Σε αντίθεση με τον 43χρονο, εκείνη είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Μεγαλωμένη σε ίδρυμα της Γερμανίας απέκτησε σχεδόν αμέσως μια σχέση εξάρτησης με τον 43χρονο.

«Στην Γερμανία γνωρίστηκαν και την πήρε στο ίδρυμα. Παρέα με την γυναίκα του. Κι αυτή έπινε. Πάρα πολύ ερωτευμένη με τον ανιψιό μου γιατί αλλιώς θα είχε πάει φυλακή από την πρώτη φορά. Θα ήταν ισόβια».

Το 2011 έρχεται στον κόσμο η κόρη τους, που σήμερα είναι 15 ετών. Δυστυχώς ούτε το μωρό τους έκανε να ξεκόψουν από τα ναρκωτικά και πλέον η Ελλάδα φάνταζε η μοναδική λύση.

Δύο τοξικοεξαρτημένοι γονείς με ένα μωρό στην κούνια. Ο θείος της οικογένειας άνοιξε το σπίτι του στην Ελλάδα για να τους φιλοξενήσει μέχρι να σταθούν στα πόδια τους. Η κατάσταση όμως φάνταζε ανυπόφορη.

«Μιλάμε για πολύ βρομιά. Ένα μήνα τους είχα εδώ και είχαν βρομίσει τον τόπο. Και του λέω βάλε μυαλό μην κάνεις τα ίδια με τη Γερμανία και πας κι εδώ φυλακή», είπε ο θείος του.

Δυστυχώς η κατάληξη ήταν ίδια και χειρότερη, λέει ο θείος του. Όταν γεννιέται το δεύτερο παιδί τους, το πρώτο που γεννήθηκε στην Ελλάδα, δεν είχαν καν χρήματα να πληρώσουν τα νοσήλια.

«Δεν ξέρω γιατί δεν είχε λεφτά και δεν είχε να πληρώσει. Ζητούσαν χρήματα για τη νοσηλεία».

Το 2017 έρχεται και το τρίτο παιδί και πλέον είναι πασιφανές πως η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς. Η οικογένεια μεταφέρεται από σπίτι σε σπίτι καθώς δεν είχε χρήματα να πληρώσει το νοίκι, ενώ τα παιδιά δεν πηγαίνουν καν σχολείο.

Η μεγάλη κόρη μεγαλώνοντας αρχίζει να αντιλαμβάνεται πράγματα και καταστάσεις. Ο θείος εξιστορεί ένα περιστατικό που η ανήλικη κόρη της οικογένειας του χτύπησε μέσα στη νύχτα την πόρτα ζητώντας στέγη να μείνει.

«Χτύπησε το βράδυ 1 η ώρα την πόρτα για να κοιμηθεί. Τι κάνεις εδώ έφυγα μου λέει δεν θέλω να πάω σπίτι μου».

Η κατηγορία για μαστροπεία

Ο πατέρας ξαναμπαίνει φυλακή αυτή τη φορά για τη βαρύτατη κατηγορία της μαστροπείας. Τελικά απαλλάχθηκε με βούλευμα και επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας. Ένα χρόνο μετά η Γερμανίδα σύντροφος του μένει ξανά έγκυος στο τέταρτο παιδί τους. Όταν γεννιέται ανεβάζουν φωτογραφίες με τα προφίλ τους να κατακλύζονται από ευχές.

Μετά από αυτές τις αναρτήσεις όμως, το μωρό εξαφανίζεται μυστηριωδώς από τα προφίλ τους. Εξακολουθούν να ανεβάζουν τα άλλα τρία παιδιά σαν αυτό το 4ο να μην υπήρξε ποτέ. Όπως όλα δείχνουν, είναι το αγγελούδι που 4 χρόνια μετά βρέθηκε νεκρό με δεκάδες μαχαιριές μέσα σε βαλίτσα.

«Μια μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο παιδί σε αυτόν τον κόσμο»

Έστειλαν τον γιο τους πριν μια 10ετία στην Ελλάδα με την ελπίδα να ξεμπλέξει από τις ουσίες και τις κακές παρέες. Δυστυχώς, το σχέδιο σωτηρίας κατέρρευσε γρήγορα με τον 43χρονο να οδηγείται ξανά στη φυλακή, αυτή τη φορά, όχι για ναρκωτικές ουσίες, αλλά για την βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Κατηγορείται πως μαζί με τη γυναίκα του σκότωσαν με δεκάδες μαχαιριές το 9 μηνών παιδί τους, το έκρυψαν στην κατάψυξη και ύστερα το περιέφεραν από σπίτι σε σπίτι επί μια τετραετία.

Η μητέρα του πρόσθεσε μιλώντας στο Mega: «Αυτή τη στιγμή είμαι μόνη μου. Ο άντρας μου έχει πεθάνει. Είμαι στα χαμένα αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να βάλω μία σειρά τι έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω τίποτα. Έχω μπερδευτεί με όλα αυτά. Ο κόσμος με δικάζει. Εγώ δε φταίω. Ούτε είπα να σκοτώσει, ούτε είπα να κάνει, ούτε είπα. Εγώ ζω στη Γερμανία. Εγώ έχω να έρθω Ελλάδα δώδεκα χρόνια. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει πίσω αυτό το παιδί; Δεν είναι μικρό παιδί. Είναι 43 χρονών παλικάρι. Για ποιο πράγμα να φταίει αυτή η μάνα; Με δικάζει εμένα ο κόσμος τι μάνα είμαι. Εγώ τι μάνα ήμουνα; Εγώ μια ζωή ήμουν δίπλα στα παιδιά μου και πάντα θα είμαι στα παιδιά μου δίπλα, ό,τι και να γίνει. Φυσικά μια μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Ποτέ».

Δεν είναι δικό του το ένα παιδί που εντοπίστηκε στο σπίτι στην Κυψέλη

Τα αποτελέσματα του DNA τεστ που διενερήθηκε στα τρία ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, καθώς και στο νεκρός βρέφος, αποκάλυψαν ότι το ένα εξ αυτών δεν είναι παιδί του 43χρονου.

Ειδικότερα, η 15χρονη έγκυος, το 12χρονο αγόρι και το νεκρό βρέφος είναι παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του μωρού, σύμφωνα με το MEGA.

Το άλλο ανήλικο αγόρι που ήταν στο διαμέρισμα, 9 ετών, είναι και αυτό παιδί της 38χρονης, όχι όμως του 43χρονου. Από τα αποτελέσματα του DNA, ανακύπτουν νέα ερωτήματα, όπως το ποιος είναι ο πατέρας του 9χρονου, αν ο 43χρονος γνώριζε ότι το παιδί δεν είναι δικό του και αν η 38χρονη έχει πέσει θύμα μαστροπείας από τον σύζυγό της, ο οποίος έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί για παρόμοια υπόθεση.

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