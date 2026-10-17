Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

Snapshot Ο Νοέμβριος 2026 αναμένεται θερμότερος από το κανονικό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πιθανότητα 75% για υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η μέση θερμοκρασία του Νοεμβρίου μπορεί να ξεπεράσει τα φυσιολογικά επίπεδα έως και κατά 2 βαθμούς Κελσίου ή και περισσότερο σε ορισμένα σενάρια.

Η θερμοκρασιακή αύξηση δεν αποκλείει περιόδους βροχοπτώσεων, ψυχρών εισβολών ή έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του μήνα.

Η τάση για θερμότερο Νοέμβριο ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη, με μεγαλύτερες αποκλίσεις στη νότια και βορειοανατολική περιοχή της ηπείρου.

Η επιτυχής πρόβλεψη της θερμοκρασίας του Σεπτεμβρίου 2026 υποδεικνύει αξιοπιστία στα μοντέλα, χωρίς όμως να εγγυάται ακριβή επιβεβαίωση για τον Νοέμβριο. Snapshot powered by AI

Έναν Νοέμβριο με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή δείχνουν τα τελευταία μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παρότι το φθινόπωρο πλησιάζει προς το τέλος του και ο χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών, τα διαθέσιμα δεδομένα συγκλίνουν προς έναν θερμότερο από το κανονικό τελευταίο μήνα της εποχής, χωρίς αυτό να αποκλείει τα διαστήματα κακοκαιρίας, τις βροχοπτώσεις ή τις πρόσκαιρες ψυχρές εισβολές.

Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου, τρία στα τέσσερα προγνωστικά σενάρια, δηλαδή το 75%, δείχνουν ότι η μέση θερμοκρασία του Νοεμβρίου θα κινηθεί πάνω από τις κλιματικές τιμές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Η εκτίμηση προκύπτει από την ανάλυση 400 διαφορετικών σεναρίων οκτώ μεγάλων μετεωρολογικών κέντρων, τα οποία συγκεντρώνονται μέσω της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus Climate Change Service.

Πόσο θερμότερος μπορεί να είναι ο Νοέμβριος

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πιθανότερη εξέλιξη είναι ένας Νοέμβριος με θετική θερμοκρασιακή απόκλιση, αν και το ακριβές μέγεθός της παραμένει αβέβαιο.

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα η μέση θερμοκρασία να βρεθεί έως και 1 βαθμό Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ανέρχεται σε 28%. Σχεδόν αντίστοιχη, στο 27%, είναι η πιθανότητα η απόκλιση να κυμανθεί μεταξύ 1 και 2 βαθμών Κελσίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα στα πέντε σενάρια (20%) προβλέπει θερμοκρασίες περισσότερο από 2 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές.

Αντίθετα, οι πιθανότητες για έναν ψυχρότερο Νοέμβριο είναι σαφώς μικρότερες. Το 19% των σεναρίων δείχνει αρνητική απόκλιση έως 1 βαθμό, ενώ μόλις το 6% προβλέπει θερμοκρασίες περισσότερο από 1 βαθμό κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Η μέση τιμή του συνόλου των 400 σεναρίων διαμορφώνεται στους +0,90°C, σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 1993-2016.

Θερμότερος Νοέμβριος σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η τάση για υψηλότερες θερμοκρασίες δεν περιορίζεται στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, αλλά επεκτείνεται σχεδόν ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Σύμφωνα με τον μέσο όρο των διαθέσιμων προγνωστικών σεναρίων, οι θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τους 0,75 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ευρώπη.

Στη νότια Ευρώπη οι αποκλίσεις εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τους +1,25°C, ενώ ακόμη μεγαλύτερες διαφορές, που ενδέχεται να αγγίξουν τους +2°C, διαφαίνονται στα βορειοανατολικά της ηπείρου.

Πρόκειται για μια ευρεία τάση υψηλότερων μέσων θερμοκρασιών, η οποία όμως δεν σημαίνει ότι κάθε ημέρα του Νοεμβρίου θα είναι ζεστή.

Το γεγονός ότι ο Νοέμβριος εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες να είναι θερμότερος από το κανονικό δεν σημαίνει ότι θα επικρατεί συνεχώς ηλιοφάνεια ή ότι δεν θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις και πτώσεις της θερμοκρασίας.

Ακόμη και ένας μήνας με θετική θερμοκρασιακή απόκλιση μπορεί να περιλαμβάνει ψυχρές ημέρες, ισχυρούς ανέμους ή επεισόδια κακοκαιρίας. Αυτό που αποτυπώνουν τα 400 σενάρια είναι η πιθανή μέση θερμοκρασιακή εικόνα μιας ευρύτερης περιοχής, όχι οι καθημερινές καιρικές συνθήκες σε κάθε πόλη.

Επιπλέον, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για το ύψος των βροχοπτώσεων ή για το αν θα εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η πρόγνωση για τον Σεπτέμβριο έπεσε πολύ κοντά στην πραγματικότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση της αντίστοιχης μακροπρόθεσμης πρόγνωσης για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Τον περασμένο Αύγουστο, τα προγνωστικά μοντέλα είχαν εκτιμήσει ότι η μέση θερμοκρασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα κινηθεί περίπου 1,03°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Η πραγματική απόκλιση που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο ήταν +1,11°C, δηλαδή πολύ κοντά στην αρχική εκτίμηση. Μάλιστα, το εύρος τιμών στο οποίο τελικά κινήθηκε η θερμοκρασία ήταν και το πιθανότερο μεταξύ των διαθέσιμων σεναρίων, με πιθανότητα 35%.

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η συγκεκριμένη πρόγνωση αποτύπωσε με επιτυχία τη γενική θερμοκρασιακή τάση του Σεπτεμβρίου. Δεν αποτελεί, ωστόσο, εγγύηση ότι θα επαληθευτεί στον ίδιο βαθμό και η εκτίμηση για τον Νοέμβριο.

Για τη χώρα μας, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο Νοέμβριος του 2026 έχει περισσότερες πιθανότητες να κυλήσει με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνηθισμένες για την εποχή.

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