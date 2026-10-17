Καιρός: Έρχεται μίνι... θερμή εισβολή και μετά ξανά κρύο - Η πρόγνωση του GFS για τη νέα εβδομάδα

Snapshot Η εβδομάδα ξεκινά με χαμηλές θερμοκρασίες στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα, ενώ το κρύο υποχωρεί στη δυτική χώρα.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου αρχίζει σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με κορύφωση την Τετάρτη και Πέμπτη 21-22 Οκτωβρίου, όπου οι θερμοκρασίες στα 1.500 μέτρα φτάνουν τους 14-16 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια περίοδο, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια θα ξεπεράσουν τους 24-26 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας αίσθηση πρώιμου καλοκαιριού.

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου μια απότομη ψυχρή εισβολή από τη βόρεια Ευρώπη θα ρίξει τη θερμοκρασία στα 1.500 μέτρα στους 4-6 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια και δυτική Ελλάδα.

Η ψυχρή εισβολή θα προκαλέσει αισθητό πάγωμα αρχικά στα βόρεια και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο, επαναφέροντας τον χειμώνα. Snapshot powered by AI

Οι προγνωστικοί χάρτες δείχνουν μια εντυπωσιακή καιρική «τραμπάλα» μέσα στην εβδομάδα, με τον υδράργυρο να πραγματοποιεί άλμα άνω των 8-10 βαθμών Κελσίου πριν κάνει νέα βουτιά.

Για να καταλάβουμε την ακριβή πορεία του καιρού, εξετάζουμε τη θερμοκρασία στην ισοβαρική επιφάνεια των 850 hPa (περίπου 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), που αποτελεί το πιο αξιόπιστο κριτήριο για την κίνηση των αερίων μαζών.

Η εβδομάδα ξεκινά τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με το κρύο να διατηρείται στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα, καθώς η θερμοκρασία στα 1.500 μέτρα βρίσκεται κοντά στους 6 με 8 βαθμούς Κελσίου, μεταφράζοντας σε χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετή ψύχρα στο έδαφος. Ωστόσο, η υποχώρηση του κρύου έχει ήδη ξεκινήσει από τη δυτική Ελλάδα.

Η ουσιαστική άνοδος της θερμοκρασίας γίνεται αισθητή την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και απογειώνεται το διήμερο Τετάρτης 21 και Πέμπτης 22 Οκτωβρίου.

Μέσα σε αυτό το 48ωρο, θερμές αέριες μάζες με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 14 έως 16 βαθμούς Κελσίου στα 1.500 μέτρα θα καλύψουν το σύνολο της χώρας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στη στεριά ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί σε τιμές σαφώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας κατά τόπους τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας αίσθηση πρώιμου καλοκαιριού.

Η ανατροπή του σκηνικού έρχεται εξπρές την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Μια νέα, βίαιη ψυχρή εισβολή πολικής ή προελεύσεως από τη βόρεια Ευρώπη «χτυπά» τη χώρα από τα βορειοδυτικά. Μέσα σε λίγες ώρες, η θερμοκρασία στα 1.500 μέτρα πέφτει κατακόρυφα από τους 14 στους 4 με 6 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια και δυτική Ελλάδα.

Η νέα αυτή ψυχρή εισβολή θα προκαλέσει απότομο και αισθητό πάγωμα του καιρού αρχικά στα βόρεια, το οποίο μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο θα επεκταθεί σε όλη την επικράτεια, επαναφέροντας τον χειμώνα.

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