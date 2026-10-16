Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου

Snapshot Από 20 έως 23 Οκτωβρίου η θερμοκρασία θα ανέβει προσωρινά στους 22-24 βαθμούς Κελσίου, με γενική απουσία βροχοπτώσεων εκτός των δυτικών περιοχών.

Στο τέλος του μήνα αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας και επιδείνωση του καιρού, με πιθανότητα βόρειων ανέμων και σποραδικών φαινομένων στην ανατολική και νότια Ελλάδα, ειδικά την 28η Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών με την προοπτική και της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε και δημοσιεύεται στο youweather.com αναφέρονται τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ - Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026

Βάσει GFS & ECMWF Ensembles & YouWeather model (16/10/2026)

Το διάστημα 17 έως 31 Οκτωβρίου 2026 χαρακτηρίζεται από:

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας το διάστημα 17 έως 19 Οκτωβρίου - σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές το Σάββατο 17 Οκτωβρίου (αρνητική απόκλιση 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου). Ισχυρές κατά τόπους βροχές στην ανατολική και νότια ηπειρωτική και νησιωτική χώρα (εντονότερες στην Ανατολική Στερεά, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, την δυτική και βόρεια Αττική και την βορειοανατολική Πελοπόννησο) - χιονοπτώσεις στα ορεινά με υψόμετρο >1200-1500m. Πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας το διάστημα 20 έως 23 Οκτωβρίου με τις μέγιστες στους 22-24 βαθμούς Κελσίου - απουσία βροχοπτώσεων εκτός από τα δυτικά τμήματα της χώρας. Πτώση της θερμοκρασίας στην συνέχεια με παράλληλη επιδείνωση του καιρού στα τέλη του μήνα - αυξημένη πιθανότητα για καιρό βόρειου ρεύματος την 28η Οκτωβρίου (χαμηλές θερμοκρασίες και σποραδικά φαινόμενα στα ανατολικά και νότια).

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